Блокпосты до окончания карантинного режима убирать не будут, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Разъяснительную работу ведут полицейские на блокпостах в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев, несмотря на то, что режим ЧП в стране был завершен 11 мая, в области все же действует карантин. – Между районами области все блокпосты убраны. В городе Уральск и в Бурлинском районе блокпосты мы не убираем, потому что эти населенные пункты являются самыми густонаселенными. Кроме этого, из Атырауской области приехали 2730 работников компании "Тенгизшевройл", большинство из них как раз-таки являются жителями областного центра. У 54 вахтовиков диагноз коронавирусной инфекции уже подтвердился. У остальных симптомов нет, тесты показывают отрицательный результат, но в течение 14 дней ситуация может измениться и у них могут проявиться симптомы, такие случаи у нас были. Например, житель поселка Щапово приехал 3 мая, а 11 мая у него поднялась температура и анализы показали положительный результат. Поэтому открывать блокпосты пока рано. Если до 25 мая эпидситуация в регионе ухудшится, то мы можем продлить карантин до 15 июня , - говорит Мухамгали Арыспаев. Как стало известно, блокпосты действуют в Акжайыкском районе на границе с Атырауской областью, в Шынгырлауском районе на границе с Актюбинской областью, также на границах с Российской Федерацией. Напомним, ранее главный санврач ЗКО сообщил, что смягчение карантинных мер пройдет в три этапа. С 12 мая сняли блокпосты между районами области, кроме Уральска, Аксая и Бурлинского района. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  