Карантин планируется снять 25 мая при условии, эпидемиологическая ситуация в регионе не ухудшится, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 15 мая, в 19.00 на сайте "Мой ГОРОД" была опубликована новость с заголовком "Кафе, рестораны и тойхана будут закрыты до августа - главный санврач ЗКО". Позже выяснилось, что данная информация - недостоверна, главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев оговорился. В оперативном штабе сообщили, что кафе и рестораны заработают после окончания карантина. - Если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, то карантин будет снят 25 мая. При этом с 18 мая будут открыты летние кафе, рассчитанные на 30 посадочных мест, - рассказали в оперативном штабе ЗКО, дополнив, что с 18 мая при достижении уровня прироста заболеваемости не более 5% возобновят работу непродовольственные магазины площадью до 2 тысячи квадратных метров и вещевые рынки. - В случае улучшения эпидситуации в области с показателем уровня прироста заболеваемости не более 2%, то с 25 мая планируется разрешить работу фитнес-центров, общественных бань, СПА-салонов, гостиниц, крупных общепитов, ресторанов и кафе, - отметили в оперативном штабе. Стоит отметить, что постепенное смягчение карантинного режима и возврат к привычному укладу жизни напрямую зависит от эпидемиологической ситуации в регионе и соблюдения каждым из нас действующих санитарных требований. Напомним, ранее главный санврач ЗКО сообщил, что смягчение карантинных мер пройдет в три этапа. А рестораны и общепиты планировалось открыть тогда, когда прирост заболеваемости COVID-19 не превысит 2%.    