По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске переменная облачность, днем +20, ночью +10. В Атырау дождь, днем 22 градуса выше нуля, ночью +15. В Актобе дождь, днем 20 градусов выше нуля, ночью +10. В Актау без осадков. Днем +21, ночью +15. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.