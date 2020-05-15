Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в оперативном штабе по обеспечению режима ЧП в Атырауской области, в течение двух недель пациенты будут помещены в карантинный стационар в микрорайоне Береке. - 20 бессимптомным пациентам обеспечат надлежащий уход и питание, также на регулярной основе будет проводиться термометрия и забор лабораторных анализов. Кроме того, будет вестись контроль симптоматики пациентов. После контрольного теста на Covid-19 их выпишут домой, - уточнили в оперативном штабе. Напомним, что постановлением Главного государственного санитарного врача РК, при отсутствии жалоб, симптомов и изменений в лёгких Covid-положительные пациенты подлежат к выписке и последующему домашнему карантину, при наличии условий. Кроме того, они будут находиться под медицинским наблюдением по месту жительства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.