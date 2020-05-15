Ремонтные работы уже начались. Подрядчиком является местная компания - ТОО "Назтур". Здание фельдшерско-акушерского пункта в селе Бумаколь было построено в 1961 году. Изначально здесь располагался детский сад. После его закрытия здание заняла врачебная амбулатория. В 2013 году ее статус был изменен на фельдшерско-акушерский пункт. Это первый капитальный ремонт здания за срок в почти 60 лет. Стоимость проекта 46 431 000 тенге. Подрядчиком были приняты на работу 6 местных жителей. - Я переехал в Бумаколь 5 лет назад. Хорошее село, мне здесь нравится. С работой было трудно в последний год. Несколько месяцев не мог найти. А еще карантин, бесполезно было куда-то обращаться, одни организации закрылись, другие сокращали штат. Объявили, что принимают на капремонт медпункта у нас здесь. Я устроился. Зарплата хорошая, условия тоже? Я же дома, не надо платить за проезд и снимать квартиру, - говорит Турарбек Габдрахимов. Состояние ФАПа в селе Жарсуат затрагивалось на всех отчетных встречах и сходах. Жители жалели медсестер, работающих в ужасных условиях, и желали скорейшего решения проблемы. Здание было построено в 1966 году. За этот период здесь все обветшало и уже не соответствовало стандартам. Неработающая канализация, сгнившие окна, трещины на стенах и электропроводка, грозившая стать причиной возгорания. - Зимой особенно было трудно принимать пациентов. Система отопления древняя, тепло по системе не проходило. Оконные рамы настолько сгнили, что чудом от ветра не вываливались. Мы давно просили обратить внимание на наш пункт. И вот дождались. Пока работаем в здании Дома культуры. Планируем в середине лета переехать к себе - в уже новое здание, - рассказывает заведующая ФАПом села Жарсуат Венера Курмашева. Ремонтные работы планируется закончить за 3 месяца. Также в Бурлинском районе требуется капитальный ремонт врачебной амбулатории в Бурлине, а жители Приурального ждут строительства ФАПа у себя в селе.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.