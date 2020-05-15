Иллюстративное фото из архива "МГ" Пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией, являются медицинскими работниками. Трое из них были выявлены в ходе профилактических обследовании, а у двух были взяты пробы на лабораторные исследования в связи с контактом с ранее выявленными больными. - Также коронавирусная инфекция обнаружена у жителя Западно-Казахстанской области 1983 года рождения, работаюшего на месторождении Тенгиз Атырауской области. В связи с прибытием из соседнего региона был госпитализирован в карантинный стационар, где после отрицательного результата на коронавирус отправлен на домашний карантин. В связи с жалобами на повышение температуры, медицинским работником осмотрен и были взяты пробы на лабораторные исследования, - сообщили в Оперативном штабе Госкомиссии. Также коронавирусная инфекция обнаружена у 62-летней жительницы Уральска. Она контактировала с ранее выявленным больным. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, перегоспитализированы в областную инфекционную больницу. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. По состоянию на 14 мая в области выявлено 279 человека с инфекцией COVID-19.