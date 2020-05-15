Творить добро необходимо всегда. Именно с этим девизом идут по жизни жители Бокейординского района. В честь памятной даты Великой Победы в селе Муратсай был открыт обелиск. Строительство организовали выпускники местной школы. Сельчане также благоустроили сквер. Общая сумма проекта составила порядка 1,5 млн тенге. - Я поздравляю всех ветеранов Великой Отечественной войны, которые прошли все тяготы и подарили потомкам мирное небо над головой. Память об их героизме и подвиге будет жить всегда в памяти народа. И сегодня, на открытии обелиска мы почтили память павших на полях сражений солдат, рассказал ветеран труда Каспи Жакатов. А вот молодежь Сырымского района помогают своим сельчанам найти их родственников-героев, которые воевали, но не вернулись домой. На электронном портале они публикуют данные солдат, где воевали, какие заслуги имеют. Многие жители сел с их помощью узнали историю своих дедов и прадедов, а кто-то пришел, чтобы опубликовать данные о своих героях для потомков. - Спасибо специалистам молодежного центра. Они делают большую и хорошую работу. С их помощью многие смогут обнародовать информацию о своих родственниках, которые воевали, - пояснил житель с. Жымпиты Канат Кулмукан. Всего из Сырымского района на фронт ушли 4200 солдат, только полторы тысячи из них вернулись домой. - На сегодняшний день у нас есть данные о 854 солдатах и еще о трехста в скором времени будут обнародованы на этом сайте с фотографиями и другой информацией, которую нам удалось узнать. Для того, чтобы зарегистрировать своих ветеранов на этом портале жителям района необходимо обратиться в наш молодежный центр со всеми документами, которые имеются у них на руках, чтобы рассказать как можно больше информации о подвигах и наградах героев, - говорит специалист историко-краеведческого музея Акжол Маратов. За два дня волонтеры района зарегистрировали на сайте 178 бойцов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.