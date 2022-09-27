Приезжим из-за рубежа окажут помощь, но они не получат никаких преференций - Токаев
Президент призвал казахстанцев проявлять рассудительность и терпение.
Фото: Телерадиокомплекс президента РК
Касым-Жомарт Токаев проводит встречу с общественностью Туркестанской области. Президент отметил, что ситуация в мире стала очень напряжённой и в такой ситуации Казахстан занимает нейтральную позицию при голосовании в международных организациях, в первую очередь, в ООН. Это, по его словам, отвечает нашим национальным интересам.
- Для нас важнее всего территориальная целостность и благополучие нашего народа. Поэтому мы должны проявлять рассудительность и терпение, нельзя идти на поводу у провокаторов. Сила нашего народа – в единстве, рассудительности и толерантности. Если мы не будем верны этим ценностям, нашей стране грозит большая опасность. Территориальная целостность государств должна быть незыблема. Это ключевой принцип, - сказал президент.
По его словам, в непосредственной близости от нас идёт масштабная война. И помня об этом, мы должны в первую очередь думать о безопасности Казахстана.
- Казахская поговорка гласит: «Добрые отношения с соседями – залог спокойствия». Самое главное, чтобы мы сохраняли согласие с соседними странами. Мы от этого ничего не потеряем. В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры, - отметил президент.
Токаев подчеркнул, что в этой непростой ситуации надо в первую очередь проявить гуманность, терпение и организованность.
- Правительство должно выполнять свою работу. Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций. Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами, - заверил глава государства.
Казахстан проведёт переговоры с российской стороной, чтобы решать эту проблему в интересах нашей страны.
- Вновь повторю: в этот сложный период нам нужны, прежде всего, единство и благополучие. Только сохранив мир в стране, мы сможем стабильно развиваться. Мы должны серьёзно обсуждать и продуманно решать все вопросы, - отметил президент.
Ранее премьер-министр говорил, что всем государственным структурам нужно провести разъяснительную работу, как среди казахстанцев, так и среди мигрантов.
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