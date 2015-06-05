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Прикинувшийся девушкой парень не был знаком с выпускницей, за которую сдавал ЕНТ

По данным полиции, у попытавшегося сдать ЕНТ в женской одежде парня не было романтических отношений с выпускницей школы, за которую он пришел сдавать тестирование, передает телеканал КТК. Фото с сайта Tengrinews.kz Золотой медалист, участник менделеевской олимпиады, финалист популярной программы «Лидер XXI века». Романтик. Изначально говорилось, что сдавать тесты Жардемов пришел за свою девушку. Эта версия растопила сердца и женщин, и мужчин. За Жардемова заступились даже известные деятели, которые готовы разделить с ним сумму штрафа: за костюмированное представление на ЕНТ парня собираются ош
Marat
Прикинувшийся девушкой парень не был знаком с выпускницей, за которую сдавал ЕНТ
По данным полиции, у попытавшегося сдать ЕНТ в женской одежде парня не было романтических отношений с выпускницей школы, за которую он пришел сдавать тестирование, передает телеканал КТК.
Фото с сайта Tengrinews.kz
Фото с сайта Tengrinews.kz
 Фото с сайта Tengrinews.kz Золотой медалист, участник менделеевской олимпиады, финалист популярной программы «Лидер XXI века». Романтик. Изначально говорилось, что сдавать тесты Жардемов пришел за свою девушку. Эта версия растопила сердца и женщин, и мужчин. За Жардемова заступились даже известные деятели, которые готовы разделить с ним сумму штрафа: за костюмированное представление на ЕНТ парня собираются оштрафовать на 400 тысяч. Проявить гуманность по отношению к студенту попросило и Министерство образования. Однако не все поверили в романтическую подоплеку этой истории. В сети усомнились, что обрядиться в платье парня заставила любовь. «Какая любовь? Он учится в Алматы, из Актюбинска, она жетысайская! Еще и школьница. Они, наверное, не видели друг друга. Таких, как он, называют «наемниками». Несколько часов назад представители Махтааральского РУВД сообщили информагентствам, что на допросе Жардемов признался им: ни за какую возлюбленную сдавать ЕНТ он не собирался. Его просто попросили об этой услуге знакомые. Отметим, имя Аяна Жардемова есть в списке репетиторов по химии и истории. Стоимость занятий — 1500 тенге в час.

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