Прикинувшийся девушкой парень не был знаком с выпускницей, за которую сдавал ЕНТ

По данным полиции, у попытавшегося сдать ЕНТ в женской одежде парня не было романтических отношений с выпускницей школы, за которую он пришел сдавать тестирование, передает телеканал КТК. Фото с сайта Tengrinews.kz Золотой медалист, участник менделеевской олимпиады, финалист популярной программы «Лидер XXI века». Романтик. Изначально говорилось, что сдавать тесты Жардемов пришел за свою девушку. Эта версия растопила сердца и женщин, и мужчин. За Жардемова заступились даже известные деятели, которые готовы разделить с ним сумму штрафа: за костюмированное представление на ЕНТ парня собираются ош