Приостанавливается автобусное сообщение между Самарой и Уральском
Не будут ходить и рейсовые автобусы из Тольятти в Уральск, передает портал "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
По информации "МГ" с завтрашнего дня приостанавливается автобусное сообщение между Самарой и Уральском.
В автобусной парке информацию подтвердили.
Как рассказал начальник автовокзала Талгат Бисекенов, буквально недавно им позвонили коллеги из России и сообщили, что для безопасности самих пассажиров они приостанавливают автобусное сообщение из Самары и Тольятти в Уральск. Связано это с ситуацией на казахстанско-российской границе.
- Как нам рассказали коллеги, неизвестные перевернули один из их автобусов, водителям угрожают, поэтому в целях безопасности самих же пассажиров сообщение приостанавливается. Мы в свою очередь также приостанавливаем сообщение, но пока только на один день - 29 сентября и только в Самару и Тольятти. В Саратов и Оренбург автобусы ходят в прежнем режиме, - рассказал Талгат Бисекенов.
Завтра, по словам начальника автовокзала, россияне сообщили, что создана комиссия, которая выедет на место.
Между тем, ситуация на границе только ухудшается. Поток автотранспорта не уменьшается, автомобили закрыли уже и встречную полосу и нейтральную территорию, поэтому очереди возникли и на казахстанских постах на выезд из страны. Вчера, 27 сентября, на посту "Сырым" была зафиксирована очередь из большегрузов в семь километров.
В очередях с российской стороны стоят и казахстанцы, которые по несколько суток не могут заехать на родину.
- Ситуация просто жуткая, все на нервах, стоим здесь по 3-4 суток. Почему власти не реагируют - непонятно. Чего ждут? Пропустите своих сначала, пропустите дальнобойщиков, которые едут издалека. Запретите таксистам выезжать на границу - они готовы убить за место в очереди. Люди все устали, - говорит жительница Уральска Алия.
Женщина уже несколько дней стоит в очереди на посту "Маштаково".
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!