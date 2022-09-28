- Как нам рассказали коллеги, неизвестные перевернули один из их автобусов, водителям угрожают, поэтому в целях безопасности самих же пассажиров сообщение приостанавливается. Мы в свою очередь также приостанавливаем сообщение, но пока только на один день - 29 сентября и только в Самару и Тольятти. В Саратов и Оренбург автобусы ходят в прежнем режиме, - рассказал Талгат Бисекенов.

- Ситуация просто жуткая, все на нервах, стоим здесь по 3-4 суток. Почему власти не реагируют - непонятно. Чего ждут? Пропустите своих сначала, пропустите дальнобойщиков, которые едут издалека. Запретите таксистам выезжать на границу - они готовы убить за место в очереди. Люди все устали, - говорит жительница Уральска Алия.

Фото из архива "МГ" По информации "МГ" с завтрашнего дня приостанавливается автобусное сообщение между Самарой и Уральском. В автобусной парке информацию подтвердили. Как рассказал начальник автовокзала Талгат Бисекенов, буквально недавно им позвонили коллеги из России и сообщили, что для безопасности самих пассажиров они приостанавливают автобусное сообщение из Самары и Тольятти в Уральск. Связано это с ситуацией на казахстанско-российской границе.Завтра, по словам начальника автовокзала, россияне сообщили, что создана комиссия, которая выедет на место. Между тем, ситуация на границе только ухудшается. Поток автотранспорта не уменьшается, автомобили закрыли уже и встречную полосу и нейтральную территорию, поэтому очереди возникли и на казахстанских постах на выезд из страны. Вчера, 27 сентября, на посту "Сырым" была зафиксирована очередь из большегрузов в семь километров. В очередях с российской стороны стоят и казахстанцы, которые по несколько суток не могут заехать на родину.Женщина уже несколько дней стоит в очереди на посту "Маштаково". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.