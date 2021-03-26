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Социум

Привитые от коронавирусной инфекции могут заболеть COVID-19

Об этом рассказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев, выступая на брифинге в РСК. Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Нурлыбека Мустаева, за последние сутки, 25 марта, зарегистрировано 48 новых случаев заражения КВИ. Данные случаи выявлены по эпидемиологическим показаниям с симптомами ОРВИ – 23 случая, при обследовании очагов инфекции у контактных – 12, с целью эпиднадзора перед госпитализацией в стационары – 1, с профилактической целью – 12. - С начала учебного года зарегистрировано 608 случаев лабораторно подтвержденного
Дана Рахметова
Привитые от коронавирусной инфекции могут заболеть COVID-19
Об этом рассказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев, выступая на брифинге в РСК.
О случаях тяжелого течения COVID-19 у детей рассказала врач
О случаях тяжелого течения COVID-19 у детей рассказала врач
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Нурлыбека Мустаева, за последние сутки, 25 марта, зарегистрировано 48 новых случаев заражения КВИ. Данные случаи выявлены по эпидемиологическим показаниям с симптомами ОРВИ – 23 случая, при обследовании очагов инфекции у контактных – 12, с целью эпиднадзора перед госпитализацией в стационары – 1, с профилактической целью – 12. - С начала учебного года зарегистрировано 608 случаев лабораторно подтвержденного COVID-19 среди школьников, из них 324 обучались в очном режиме, 284 – в дистанционном. За 3 четверть, с 11 января, зарегистрировано 393 заболевших COVID-19 ученика, из них 226 детей - на очном обучении, 167 - на дистанционном, - сообщил Нурлыбек Мустаев. Он также отметил, что в области с 1 февраля ведется вакцинация от COVID-19, заболевших среди привившихся пока нет. - Более 4000 человек привиты от COVID-19. Заболевших после получения прививки у нас в области нет. Но хочу отметить, что, возможно, будут заболевшие, так как инкубационный период при коронавирусной инфекции у нас составляет 14 дней. В момент получения прививки он (получающий прививку - прим. автора) может находиться в инкубационном периоде и заболеть. Также в промежуток между первым и вторым компонентом у нас 21 день и рекомендуется всем, кто привился, соблюдать ограничительные меры. Медицинские работники за ними наблюдают в течение трех дней, - объяснил Нурлыбек Мустаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
прививка коронавирусная инфекция

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