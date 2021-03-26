Привитые от коронавирусной инфекции могут заболеть COVID-19

Об этом рассказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев, выступая на брифинге в РСК. Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Нурлыбека Мустаева, за последние сутки, 25 марта, зарегистрировано 48 новых случаев заражения КВИ. Данные случаи выявлены по эпидемиологическим показаниям с симптомами ОРВИ – 23 случая, при обследовании очагов инфекции у контактных – 12, с целью эпиднадзора перед госпитализацией в стационары – 1, с профилактической целью – 12. - С начала учебного года зарегистрировано 608 случаев лабораторно подтвержденного