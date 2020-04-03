В некоторых регионах, возможно, сборы проводить не будут, сообщает Informburo.kz.

лица, работающие в государственных органах на должностях, связанных с обеспечением обороны, безопасности и правопорядка;

авиационный персонал государственной, гражданской и экспериментальной авиации;

лица, работающие в сельском хозяйстве и в организациях по ремонту сельскохозяйственной техники, на период посевных и уборочных работ;

педагогические работники организаций образования очной формы обучения на период учебного года;

обучающиеся в организациях образования очной формы обучения;

военнообязанные-женщины;

лица, имеющие трёх и более детей в возрасте до 18 лет;

лица, в отношении которых осуществляются процессуальные действия в соответствии с уголовным законодательством;

военнообязанные, избранные (назначенные) депутатами Парламента РК или местных представительных органов.

Во время призыва военнослужащих из-за чрезвычайного положения предпочтение отдадут добровольцам, сообщил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев – Акимам предоставлено право призвать военнообязанных граждан на специальные сборы, исходя из потребностей конкретного региона. Этот указ не обязывает акимов разворачивать территориальные войска в полном объёме. Как в отношении сроков, так и в отношении количества призываемых. Сборы могут продлиться максимум три месяца, но конкретные сроки будут устанавливать местные органы. Акимы могут своим постановлением организовать сборы, и так же могут их завершить по мере выполнения всех мероприятий, – сказал Нурлан Ермекбаев. Он подчеркнул, что в некоторых регионах, где находятся части и военнослужащие справляются со всеми задачами сами, проводить призыв военнообязанных, возможно, вообще не потребуется. Нурлан Ермекбаев особо отметил, что предпочтение будут отдавать тем, кто добровольно захочет отправиться на сборы. – Призыву подлежат все военнообязанные, но предпочтение будет тем, кто добровольно изъявит желание, – сообщил он. Министр добавил, что по закону военнообязанными являются офицеры в возрасте до 60 лет, сержанты, солдаты – до 50 лет. Но призывать будут в первую очередь людей более молодого возраста. - У нас есть достаточный людской ресурс среди военнообязанных, чтобы не призывать на сборы людей с ослабленным здоровьем, со сложным семейным положением, имеющих малолетних детей и так далее. Поэтому военкоматы на местах все эти факторы будут учитывать. Большей части военнообязанных эти сборы не коснутся. Кроме того, часть граждан будет законно освобождена от них, – сказал глава ведомства. Нурлан Ермекбаев также сообщил, что сборы будут проводить в регионах не одновременно, а поэтапно, исходя из потребностей в дополнительных силах и средствах.