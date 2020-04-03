Призыв военнообязанных во время ЧП: предпочтение отдадут добровольцам
В некоторых регионах, возможно, сборы проводить не будут, сообщает Informburo.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Во время призыва военнослужащих из-за чрезвычайного положения предпочтение отдадут добровольцам, сообщил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев
– Акимам предоставлено право призвать военнообязанных граждан на специальные сборы, исходя из потребностей конкретного региона. Этот указ не обязывает акимов разворачивать территориальные войска в полном объёме. Как в отношении сроков, так и в отношении количества призываемых. Сборы могут продлиться максимум три месяца, но конкретные сроки будут устанавливать местные органы. Акимы могут своим постановлением организовать сборы, и так же могут их завершить по мере выполнения всех мероприятий, – сказал Нурлан Ермекбаев.
Он подчеркнул, что в некоторых регионах, где находятся части и военнослужащие справляются со всеми задачами сами, проводить призыв военнообязанных, возможно, вообще не потребуется.
Нурлан Ермекбаев особо отметил, что предпочтение будут отдавать тем, кто добровольно захочет отправиться на сборы.
– Призыву подлежат все военнообязанные, но предпочтение будет тем, кто добровольно изъявит желание, – сообщил он.
Министр добавил, что по закону военнообязанными являются офицеры в возрасте до 60 лет, сержанты, солдаты – до 50 лет. Но призывать будут в первую очередь людей более молодого возраста.
- У нас есть достаточный людской ресурс среди военнообязанных, чтобы не призывать на сборы людей с ослабленным здоровьем, со сложным семейным положением, имеющих малолетних детей и так далее. Поэтому военкоматы на местах все эти факторы будут учитывать. Большей части военнообязанных эти сборы не коснутся. Кроме того, часть граждан будет законно освобождена от них, – сказал глава ведомства.
Нурлан Ермекбаев также сообщил, что сборы будут проводить в регионах не одновременно, а поэтапно, исходя из потребностей в дополнительных силах и средствах.
От призыва на воинские сборы освобождаются:
лица, работающие в государственных органах на должностях, связанных с обеспечением обороны, безопасности и правопорядка;
авиационный персонал государственной, гражданской и экспериментальной авиации;
лица, работающие в сельском хозяйстве и в организациях по ремонту сельскохозяйственной техники, на период посевных и уборочных работ;
педагогические работники организаций образования очной формы обучения на период учебного года;
обучающиеся в организациях образования очной формы обучения;
военнообязанные-женщины;
лица, имеющие трёх и более детей в возрасте до 18 лет;
лица, в отношении которых осуществляются процессуальные действия в соответствии с уголовным законодательством;
военнообязанные, избранные (назначенные) депутатами Парламента РК или местных представительных органов.
Согласно закону РК "О воинской обязанности и воинской службе", военнообязанными являются граждане Казахстана, состоящие на воинском учёте и пребывающие в запасе до предельного возраста состояния на воинском учёте.
Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о призыве военнообязанных на специальные сборы для укомплектования территориальных войск Вооруженных сил РК.
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 3 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 444, вылечились 27 человек, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге.
Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин.
