Как рассказала на своей странице в Facebook правозащитница Дина Тансари, пара рассталась в 2018 году, поводом для развода стала ревность и постоянные побои со стороны супруга Айнагуль - так зовут пострадавшую женщину. 13 марта перед закрытием кафе-магазина бывший муж пришел на работу к Айнагуль, заказал там пиво, выпил и заказал еще. Она попросила оплатить предыдущий заказ, между ними произошла перепалка. Мужчина ушел, минут через 10 вернулся злой, стал пинать барную стойку. Она, почувствовав опасность, выбежала в другую комнату, там оставался один посетитель, услышав крики о помощи, он встал и ушел. Бывший муж стал избивать Айнагуль, повалив ее на землю, порезал лицо ножом. Женщина прикрывалась руками, но увернуться от ударов ей не удалось. Сейчас все лицо Айнагуль в шрамах от порезов, ей наложили швы. Сделав свое дело, бывший муж вызвал скорую и сообщил врачам, что на Айнагуль напали неизвестные. Уйти ему не удалось, подъехала патрульная машина, мужчину увезли. Полицейских, как выяснилось, вызвал посетитель кафе. В больнице женщине зашивали лицо 3 часа! Бывший муж изрезал ей щеки, веко, одну щеку до самого уха. Лицо Айнагуль обезображено. Дина Тансари Тансари сообщила, что задержанного уже через три дня отпустили домой, и просит взять это уголовное дело на свой личный контроль министра МВД РК. В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что по этому факту зарегистрировали уголовное дело по ст. 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Идет досудебное расследование. Потерпевшую госпитализировали в БСМП, во время стационарного лечения в связи с ее состоянием следственные действия с ее участием не проводили. 31 марта потерпевшую выписали, истребовали историю болезни, назначили судебно-медицинскую экспертизу, она должна определить тяжесть телесных повреждений, на основании примут окончательное процессуальное решение по квалификации деяния подозреваемого. Подозреваемому согласно ст. 20 «Закона РК о бытовом насилии дали предписание, которое запрещает ему любые контакты с потерпевшей. Сегодня согласно ст.128 УПК РК подозреваемого взяли под стражу. Стоит отметить, что у супругов есть 10-летняя дочь, Айнагуль воспитывает ее одна.