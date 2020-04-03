Среди них сотрудники ДЧС ЗКО, коммунальных служб, а также военнослужащие департамента по делам обороны, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 150 человек вышли на дезинфекцию улиц в Уральске Сегодня, 3 апреля, в городе продолжаются работы по дезинфекции улиц. Как рассказал главный инженер ДЧС ЗКО Рустам Жирентаев, сегодня проводить обработку дезсредствами будут на улицах Алмазова, Ихсанова и Чагано-Набережной. - Дезинфицировать городские улицы будут сотрудники ДЧС ЗКО, работники ТОО "Жайык таза кала", а также военнослужащие - всего 150 человек. В работах задействованы 25 единиц техники, - рассказал Рустам Жирентаев. Стоит отметить, что к работам по дезинфекции городских улиц присоединились отряды департамента по делам обороны. По словам заместителя акима города Мираса Мулкая, на магистральных улицах города уже проведена работа по обработке. - Сейчас мы планируем во второй раз продезинфицировать главные улицы и площади города. Кроме этого, проводится обработка многоквартирных жилых домов, общественного транспорта. Отряд департамента по делам обороны будет обрабатывать улицу Жангир хана от улицы Азербайджанской до улицы Айткулова. После обеда они приступят к улицам в районе центрального рынка. Отряд ДЧС ЗКО будет работать вдоль улиц Алмазова, Сейфуллина и Чагано-Набережной,  - рассказал Мирас Мулкай. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 3 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 444, вылечились 27 человек, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. 150 человек вышли на дезинфекцию улиц в Уральске 150 человек вышли на дезинфекцию улиц в Уральске 150 человек вышли на дезинфекцию улиц в Уральске 150 человек вышли на дезинфекцию улиц в Уральске 150 человек вышли на дезинфекцию улиц в Уральске 150 человек вышли на дезинфекцию улиц в Уральске 150 человек вышли на дезинфекцию улиц в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА