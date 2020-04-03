Во время ограничительных мер карантина, введенных для безопасности здоровья казахстанцев, известная в нашей области компания по продажам автомобилей «Урал - Кров - Авто Плюс» создала и предлагает новые комфортные условия для своих клиентов. Соблюдая строгие условия карантина и заботясь о здоровье, вы можете купить авто дистанционно во всех салонах компании: «Renault», «Mitsubishi» и «AltynCar» (возможна покупка автомобиля с пробегом).

Важно отметить, что предоплату за бронь 30 000 тенге можно внести ОНЛАЙН. Держателю карты АО «HalykBank» предоставляется прекрасная возможность перечислить предоплату за автомобиль через личный кабинет.

В век развития новых технологий совершенствуется рынок мирового автопрома. Выпускаются эксклюзивные и стильные модели с компьютеризированной системой управления: кроссоверы, внедорожники, автомобили семейного типа и другие. И клиенты оценивают в них комфорт, мобильность и современность. Меняется система продаж в сторону создания более комфортных условий для приобретения авто. Теперь вы можете оформить автомобиль, не только посетив автосалон, но и подав заявку на его сайте. Особенно покупки онлайн стали актуальными в сегодняшнее время. В Уральске такие удобные возможности предлагают филиалы компании «Урал – Кров - Авто Плюс».dTkes_p8OGs Видите – это действительно удобно и просто! Такая покупка имеет и большие выгоды: • В условиях нестабильного курса и роста цен вы фиксируете стоимость выбранного автомобиля. • Вы бронируете понравившееся авто с гарантией, и оно не будет продано другому потенциальному покупателю во время или после карантина. • Просто бронируете понравившийся автомобиль онлайн, не выходя из дома, и получаете оригиналы документов с курьером. • А также есть прекрасная возможность получить одобрение кредита на покупку автомобиля в любом салоне компании «Урал – Кров - Авто плюс». На текущих условиях, до того как Банки в очередной раз изменят процентные ставки. • Покупатель может отказаться от сделки, если передумал. Ему вернут внесенную предоплату в случае несоответствия фото или видеоинформации, предоставленной менеджером.Как видите, даже во время кризиса и прочих экономических неурядиц купить автомобиль через онлайн продажи - реально и просто. Это выгодная и безопасная инвестиция в будущее на сегодняшних условиях. Уже задумались об этом? Не откладывайте дело в долгий ящик, а скорее обращайтесь в автосалоны компании «Урал Кров Авто плюс». Ваша мечта обязательно сбудется!