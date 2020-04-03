Купить авто онлайн во время коронавируса легко и просто!
Во время ограничительных мер карантина, введенных для безопасности здоровья казахстанцев, известная в нашей области компания по продажам автомобилей «Урал - Кров - Авто Плюс» создала и предлагает новые комфортные условия для своих клиентов. Соблюдая строгие условия карантина и заботясь о здоровье, вы можете купить авто дистанционно во всех салонах компании: «Renault», «Mitsubishi» и «AltynCar» (возможна покупка автомобиля с пробегом).
В век развития новых технологий совершенствуется рынок мирового автопрома. Выпускаются эксклюзивные и стильные модели с компьютеризированной системой управления: кроссоверы, внедорожники, автомобили семейного типа и другие. И клиенты оценивают в них комфорт, мобильность и современность. Меняется система продаж в сторону создания более комфортных условий для приобретения авто. Теперь вы можете оформить автомобиль, не только посетив автосалон, но и подав заявку на его сайте. Особенно покупки онлайн стали актуальными в сегодняшнее время. В Уральске такие удобные возможности предлагают филиалы компании «Урал – Кров - Авто Плюс».
Чтобы легко и просто купить автомобиль не выходя из дома, компания разработала семь пошаговых рекомендаций:Шаг 1. Выбираете автомобиль на сайтах: ural-krov-auto.kz, renault.ural-krov-auto.kz, mitsubishi-ural-krov.kz и altyncar.kzШаг 2. Затем звоните менеджеру онлайн продаж в автосалон или оставляете заявку на сайте, указав интересующий вас автомобиль.Шаг 3. С вами свяжется менеджер и проведет видеопрезентацию выбранного автомобиля. Расскажет о его техническом состоянии, а также ответит на все ваши вопросы и проконсультирует по поводу возможных вариантов оплаты.Шаг 4. Выбрали модель и хотите ее купить? Тогда высылайте фото ваших документов, и менеджер автосалона подготовит весь необходимый пакет договоров.Шаг 5. Забронировав выбранный автомобиль, вам необходимо будет внести предоплату - 30 000 тенге, и авто снимут с продажи сроком до двух недель. Курьер автосалона доставит комплект документов к вам домой и примет предоплату за бронь выбранного автомобиля. Вы также можете обратиться в офлайн кассу автосалона по предварительной записи.Стоимость автомобиля фиксируется, и предоплата входит в стоимость.
Важно отметить, что предоплату за бронь 30 000 тенге можно внести ОНЛАЙН. Держателю карты АО «HalykBank» предоставляется прекрасная возможность перечислить предоплату за автомобиль через личный кабинет.
Шаг 6. После полной оплаты за автомобиль вы сможете забрать его вместе с комплектом документов, необходимых для постановки на учет, в автосалоне по предварительной записи.Шаг 7. В дальнейшем вы самостоятельно обращаетесь в автоЦОН для постановки вашего автомобиля на учет.
dTkes_p8OGs
Видите – это действительно удобно и просто! Такая покупка имеет и большие выгоды:
• В условиях нестабильного курса и роста цен вы фиксируете стоимость выбранного автомобиля.
• Вы бронируете понравившееся авто с гарантией, и оно не будет продано другому потенциальному покупателю во время или после карантина.
• Просто бронируете понравившийся автомобиль онлайн, не выходя из дома, и получаете оригиналы документов с курьером.
• А также есть прекрасная возможность получить одобрение кредита на покупку автомобиля в любом салоне компании «Урал – Кров - Авто плюс». На текущих условиях, до того как Банки в очередной раз изменят процентные ставки.
• Покупатель может отказаться от сделки, если передумал. Ему вернут внесенную предоплату в случае несоответствия фото или видеоинформации, предоставленной менеджером.
Как видите, даже во время кризиса и прочих экономических неурядиц купить автомобиль через онлайн продажи - реально и просто. Это выгодная и безопасная инвестиция в будущее на сегодняшних условиях. Уже задумались об этом? Не откладывайте дело в долгий ящик, а скорее обращайтесь в автосалоны компании «Урал Кров Авто плюс». Ваша мечта обязательно сбудется!
За справками обращаться: Автосалон Renault, Mitsubishiг. Уральск, тел.: 8 747 508 0000 г. Актау, тел.: 8 747 508 2222 г. Атырау, тел.: 8 747 508 1111 Автосалон AltynCar г. Актобе, тел.:8 747 357 0777, 8 700 988 0646 г. Уральск, тел.: 8 700 263 6988, 8 707 552 2025 г. Актау, тел.: 8 747 508 11 22 г. Атырау, тел.: 8 702 000 8787, 8 747 508 22 11 Сайты: ural-krov-auto.kz, renault.ural-krov-auto.kz, altyncar.kz, mitsubishi-ural-krov.kz
Новости Компаний.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!