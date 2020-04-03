Медперсонал ежедневно трудится на передовой оказывая лечение и уход заболевшим Covid-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 60 медиков неделю живут в инфекционном стационаре Атырау Как рассказала заместитель директора Областной больницы №2 Надя Ергалиева, среди медперсонала - врачи, медсестры, фельдшеры, уборщицы и плотник. С 27 марта 60 человек персонала находятся в стенах больницы. - Мы пока не можем покидать стены стационара, так как работаем в тесном контакте с зараженными. Ровно неделю с самого первого случая заболевания мы находимся здесь и общаемся с родными по телефону, - рассказала Надя Ергалиева. Отметим, что в инфекционном стационаре Областной больницы на лечении находятся 18 Covid-положительных  пациентов. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 3 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 444, вылечились 27 человек, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.