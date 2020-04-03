На 3 апреля в Западно-Казахстанской области новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В уральском аэропорту встретили пассажира "с подозрением на коронавирус" (фото) Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Нурлыбек Мустаев сейчас оба пациента с коронавирусной инфекцией необходимое лечение в областной инфекционной больнице. В настоящее время состояние обоих пациентов удовлетворительное. - На сегодняшний день в стационарах находятся 100 человек. Как известно, в инфекционной больнице находятся 2 человека. В провизорном госпитале в п.Кумыска - 57, в районе Байтерек - 13 человек с признаками ОРВИ, в карантинный госпиталь области помещено - 28 человек, ежедневно проводится медицинское наблюдение, - рассказал Нурлыбек Мустаев. - В последнее время увеличивается регистрация коронавирусной инфекции за рубежом и во многих регионах нашей страны. В связи с этим призываем жителей не выходить из дома и соблюдать требования личной гигиены: часто и тщательно мыть руки с мылом, пользоваться спиртными антисептиками для рук, избегать мест массового скопления людей, не контактировать с больными, в случае появлении симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо немедленно вызвать скорую помощь на дом. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 3 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 444, вылечились 27 человек, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.