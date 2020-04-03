Новым заболевшим опасной инфекцией оказался 37-летний местный житель, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК Атырауской области. Еще 6 случаев заражения коронавирусом выявлено в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации управления здравоохранения Атырауской области, зараженным Covid-19 оказался мужчина 1983 года рождения. Как установлено, больной оказался в числе контактных лиц с 37-летним жителем Атырау, заразившимся Covid-19 несколькими днями ранее от жительницы Уральска. В настоящее время заболевший помещен на лечение в инфекционный карантин. Отметим, что это уже 20 случай заражения Covid-19 в Атырауской области. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 3 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 444, вылечились 27 человек, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  