Так полицейские пытаются не допустить объезда блокпостов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  В Актюбинской области копают траншеи и закрывают проселочные дороги Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, с 31 марта в Актюбинской области закрыты въезды и выезды в город Актобе и область. На дорогах установлены блокпосты. - В целях недопущения объезда блокпостов при въездах и выездах из города Актобе сотрудниками полиции проводятся мероприятия по закрытию проселочных дорог, созданию траншей, песчаных и других заграждений. Мы просим жителей с пониманием отнестись к проводимой работе и не нарушать режим ЧП, так как за данные нарушения действующим законодательством предусмотрена ответственность, - рассказали в полиции. Напомним, в связи с распространением  пандемии коронавируса 31 марта карантин был объявлен в Актюбинской области. На утро 3 апреля заражение COVID-19 подтвержден у 7 жителей региона. В Актюбинской области копают траншеи и закрывают проселочные дороги
Фото предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области