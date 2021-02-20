Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима ЗКО Гали Искалиева, на сегодняшний день мобильной связью обеспечено 96% населения области. - Был проведен мобильный интернет в 68 сёл с населением свыше 250 человек. Тем не менее проблема качества мобильной связи и интернета остается. В этом году планируется обеспечить сотовой связью малонаселенные села, где вовсе отсутствует мобильная связь. Также планируется в 86 селах повысить скорость и качество мобильного интернета, - отметил глава области. По его словам, на качество связи влияют и усилители, которые сейчас устанавливают некоторые сельчане. - Усилители «забирают» сигнал себе, - поведал аким, и добавил, что в одном из сел жители убрали все усилители, после чего качество связи улучшилось. Он предложил сельчанам в первую очередь решить вопрос с усилителями в населённом пункте и если тогда качество интернета и связи останется плохим, то обращаться с жалобой. Также Гали Искалиев рассказал, что в прошлом году 95% госуслуг было оказано в электронном виде, где наиболее востребованные - запись на прием к врачу, выдача ветеринарного паспорта, выдача свидетельства о рождении ребенка, изменение целевого назначения земельного участка. Как отметил аким области, необходимо дальше продолжать работу по повышению цифровой грамотности населения. Акимам районов и города Уральск для этого надо обеспечить население уголками самообслуживания. - Между тем, созданный в 2019 году IT-HUB помогает решать с помощью цифровизации задачи как государственных органов, так и частных компаний. Например, для акимата были реализованы проекты «109», «112», сайт stopcovid.kz, для частной компании разработан единый платежный документ по коммунальный услугам, - заключил Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.