Проблемы с доступом к сервисам Meta носят глобальный характер – Минцифры РК

В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказали о проблемах с доступом к платформам по всему миру.

В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказали о проблемах с доступом к платформам по всему миру.

- Проблемы с доступом к сотовой связи, сервисам Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) носят глобальный характер. Аналогичные сбои зафиксированы во многих странах мира, - говорится в сообщении ведомства.

Дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления. В ведомстве утверждают, что это не связано с техническим сбоем государственных сервисов, который продолжался несколько часов. В настоящее время работа порталов, обслуживаемых АО «Национальные информационные технологии», восстановлена.

Напомним, сайты государственных услуг перестали работать в Казахстане 24 января. Комитет государственных доходов министерства финансов Казахстан сообщил, что в период с 13 января 2025 года установлена нагрузка на информационной системе «Централизованные унифицированные лицевые счета». В связи с этим, наблюдается периодическая некорректная работа сервисов. Не работали сайты: eGov.kz, pki.gov.kz и eLicense.kz. Также наблюдались перебои в работе ЦОНов и приложений банков второго уровня.

Известно, что масштабный сбой произошел и в работе Рунета. По данным РБК, пользователи жалуются на проблемы в работе мобильных операторов, а также мессенджеров.