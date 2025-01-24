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Социум

Проблемы с доступом к сервисам Meta носят глобальный характер – Минцифры РК

В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказали о проблемах с доступом к платформам по всему миру.
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Проблемы с доступом к сервисам Meta носят глобальный характер – Минцифры РК

В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказали о проблемах с доступом к платформам по всему миру.

- Проблемы с доступом к сотовой связи, сервисам Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) носят глобальный характер. Аналогичные сбои зафиксированы во многих странах мира, - говорится в сообщении ведомства.

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Дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления. В ведомстве утверждают, что это не связано с техническим сбоем государственных сервисов, который продолжался несколько часов. В настоящее время работа порталов, обслуживаемых АО «Национальные информационные технологии», восстановлена. 

Напомним, сайты государственных услуг перестали работать в Казахстане 24 января. Комитет государственных доходов министерства финансов Казахстан сообщил, что в период с 13 января 2025 года установлена нагрузка на информационной системе «Централизованные унифицированные лицевые счета». В связи с этим, наблюдается периодическая некорректная работа сервисов. Не работали сайты: eGov.kz, pki.gov.kz и eLicense.kz. Также наблюдались перебои в работе ЦОНов и приложений банков второго уровня.  

Известно, что масштабный сбой  произошел и в работе Рунета. По данным РБК, пользователи жалуются на проблемы в работе мобильных операторов, а также мессенджеров. 

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