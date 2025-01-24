Сайты государственных услуг перестали работать в Казахстане

Комитет государственных доходов министерства финансов Казахстан сообщил, что в период с 13 января 2025 года установлена нагрузка на информационной системе «Централизованные унифицированные лицевые счета» (ИС ЦУЛС).

Комитет государственных доходов министерства финансов Казахстан сообщил, что в период с 13 января 2025 года установлена нагрузка на информационной системе «Централизованные унифицированные лицевые счета» (ИС ЦУЛС).

В связи с этим, наблюдается периодическая некорректная работа сервисов.

- В период с 21.00 часов 23 января 2025 года по 27 января 2025 года включительно на ИС ЦУЛС запланированы технические работы. В связи с этим, в указанный период будет наблюдаться временная недоступность сервисов ИС ЦУЛС, - говорится в сообщении.

Отметим, не работают сайты: eGov.kz, pki.gov.kz и eLicense.kz. Также возможны перебои в работе ЦОНов и приложений банков второго уровня.