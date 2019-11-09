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Социум

Проблемы животноводства обсудили в ЗКО

О проблемах и решениях в области животноводства и кормопроизводства, а также обобеспечении продовольственной безопасности путем повышения эффективности научных изысканий в этой отрасли говорили ученые Казахстана, России и Германии на международной научно-практической конференции прошедшей в университете Жангир хана. Участие в конференции приняли заместитель акима области СерикЕгизбаев, директор департамента генетической оценки компании Vit (Германия) Фридрих Рейнхардт, профессор, доктор биологических наук Федерального научного центра животноводства им. Академика Л.Эрнста (Россия) АбиловАхмедаг
Дана Рахметова
Проблемы животноводства обсудили в ЗКО
О проблемах и решениях в области животноводства и кормопроизводства, а также обобеспечении продовольственной безопасности путем повышения эффективности научных изысканий в этой отрасли говорили ученые Казахстана, России и Германии на международной научно-практической конференции прошедшей в университете Жангир хана.
Участие в конференции приняли заместитель акима области СерикЕгизбаев, директор департамента генетической оценки компании Vit (Германия) Фридрих Рейнхардт, профессор, доктор биологических наук Федерального научного центра животноводства им. Академика Л.Эрнста (Россия) АбиловАхмедагаИмашоглы, ученые и студенты ЗКАТУ им. Жангир хана. Говоря об основных проблемах в животноводческой отрасли, проректор по науке ЗКАТУ имени Жангир хана АльжанШамшидин отметил, что на сегодняшний день актуальным вопросом является племенная работа, которая в Казахстане идет инертно и главная причина тому, нехватка финансирования и дефицит кадров. С его слов, согласно статистике в Казахстане плодовитость скота сейчас составляет не более 60%, в развитых странах этот показатель достигает 90%. – В советское время этот показатель у нас был равен 80-85%, потому что вся работа велась за счет государственного финансирования. Частникам же тратить собственные деньги на племенную работу жаль, для них это мелочи, за голову схватились только когда начали получать некачественные приплоды. И сейчас, стоит отметить, многие фермеры уже начали обращать внимание на такие показатели как воспроизводительная способность животных, – отметил А.Шамшидин. Он также рассказал, что с научной стороны решением данной проблемы занимается университет Жангир хана. – По линии МСХ РК наш университет был назначен координатором научно-технической программы «Совершенствование методов селекции в скотоводстве»на 2018-2020 годы. Над этим проектом наши ученые работают совместно со специалистами со всего мира, в общей сложности 150 специалистов в области животноводства, ветеринарии, воспроизводства, селекции, технологии, а также привлечены лаборатории мирового уровня США и Новой Зеландии, – отметил А.Шамшидин. К слову, главным исполнителем по генетической оценке племенной ценности молочного скота в рамках данного проекта является директор департамента генетической оценки компании Vit (Германия) Фридрих Рейнхардт. Он рассказал, что немецкая компания Vitимеет продолжительную историю по развитию скотоводства, но за последние годы приоритеты их исследовательской работы изменились. – Раньше приоритетом в нашей работе было повышение молочной продуктивности скота, и, добившись высоких показателей в этом направлении, сейчас мы занялись селекционной работой по улучшению показателей здоровья коров, то есть, теперь мы стремимся к тому, чтобы коровы, давая высокие показатели надоев, были здоровыми и жили дольше, – подчеркнул господин Рейнхардт. В продолжение темы по племенной работе профессор из России Ахмед Абилов заявил, что развивать особенно необходимо КРС казахской белоголовой породы, так как по сравнению с другими породами она обладает рядом преимуществ. Одно из них, она более выносливая. –Совместно с казахстанскими учеными мы уже пятый год ведем работу в этом направлении. Совместными усилиями нами изучены более 40 показателей по каждому животному. В следующем году мы должны предоставить научному сообществу Казахстана и России результаты по усовершенствованию технологии замораживания и использования семени быков-производителей. Наша задача - в дальнейшем расширить возможности использования казахской белоголовой породы не только в Казахстане и России, но и за рубежом. Хотя зарубежные селекционные достижения дошли до такого уровня, что животные стали более продуктивные по мясу и молоку, в то же время они имеют проблемы в плане воспроизводства. Казахскаябелоголовая в этом направлении более конкурентоспособная. Если мы создадим условия и найдем возможность расширить ареал обитания этой породы, а также убедим в такой необходимости наших зарубежных коллег, это будет большим достижением, – резюмировал профессор Абилов. В свою очередь доктор сельскохозяйственных наук ЗКАТУ имени Жангир хана, профессор ЕдигеНасамбаев поделился опытом организации модельных ферм и применения современных технологий в животноводстве и кормопроизводстве. – Сущность модельных ферм заключается в том, чтобы при организации зоотехнических, ветеринарных или технологических процессов в мясном скотоводстве использовать современные методы и оборудование. Например, сейчас мы активно используем считыватели-сканеры, которые при проведении различных зоотехнических мероприятий позволяют сэкономить время. Сканер дает возможность в считанные секунды определять номер животного, и его физическое состояние. Также используем узисканеры, позволяющие дать прижизненную оценку мясной продуктивности животного и так далее. Кроме того мясное скотоводство традиционно предусматривает ипастбищесодержание. А у нас урожайность с культурных пастбищ очень низкая, в лучшем случае достигает 3ц/га. Поэтому необходимо создавать такие культурные пастбища, которые повышали бы выход кормов с единицы площади. В этой связи мы предлагаем использовать современные технологические решения, как, например, электроизгородь. Это позволяет сохранять пастбища от потравы, - рассказал профессор Насамбаев. После пленарного заседания участники конференции отправились в научно-производственный комплекс «ШАМШЫРАҚ», где студенты университета изучают откормочные качества различных пород овец, КРС, лошадей мясного направления продуктивности. Помимо откормочных площадок на территории комплекса есть лаборатории, аудитории, лекционный зал и даже общежитие для проживания студентов во время практических занятий. Резюмируя официальную часть конференциизаместитель акима области Серик Егизбаев отметил, что сельское хозяйство, являясь одним из приоритетных направлений развития экономики республики, располагает огромным потенциалом и большими резервами, а разработки наших генетиков и ученых в этой отрасли достаточно ощутимые. Но на достигнутых результатах останавливаться нельзя, кроме того, стоит обращать внимание на молодых ученых и активно привлекать их к научной деятельности. Продолжилась конференция тематическими секционными заседаниями. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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