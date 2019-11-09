Проблемы животноводства обсудили в ЗКО

О проблемах и решениях в области животноводства и кормопроизводства, а также обобеспечении продовольственной безопасности путем повышения эффективности научных изысканий в этой отрасли говорили ученые Казахстана, России и Германии на международной научно-практической конференции прошедшей в университете Жангир хана. Участие в конференции приняли заместитель акима области СерикЕгизбаев, директор департамента генетической оценки компании Vit (Германия) Фридрих Рейнхардт, профессор, доктор биологических наук Федерального научного центра животноводства им. Академика Л.Эрнста (Россия) АбиловАхмедаг