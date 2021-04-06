Продолжается сезон весенней охоты 2021 года

Поздравляем всех с открытием весеннего сезона охоты! Напомним, с 2017 года в Казахстане была запрещена весенняя охота и лишь этом году она вновь возобновилась. Весенняя охота была закрыта после биообоснования, подготовленного АСБК и Институтом зоологии МОН РК из-за резкого снижения численности уток. В 2021 году весенний сезон охоты не запретили, однако проходить охота будет только на селезней - самцов различных видов утиных. Связано это с тем, что большинство видов птиц полигамны, это значит, что у одного самца может быть несколько самок, но рождаются они в пропорции один к одному, благодаря ч