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Продолжается сезон весенней охоты 2021 года

Поздравляем всех с открытием весеннего сезона охоты! Напомним, с 2017 года в Казахстане была запрещена весенняя охота и лишь этом году она вновь возобновилась. Весенняя охота была закрыта после биообоснования, подготовленного АСБК и Институтом зоологии МОН РК из-за резкого снижения численности уток. В 2021 году весенний сезон охоты не запретили, однако проходить охота будет только на селезней - самцов различных видов утиных. Связано это с тем, что большинство видов птиц полигамны, это значит, что у одного самца может быть несколько самок, но рождаются они в пропорции один к одному, благодаря ч
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Продолжается сезон весенней охоты 2021 года
Поздравляем всех с открытием весеннего сезона охоты!
Продолжается сезон весенней охоты 2021 года
Продолжается сезон весенней охоты 2021 года
Напомним, с 2017 года в Казахстане была запрещена весенняя охота и лишь этом году она вновь возобновилась. Весенняя охота была закрыта после биообоснования, подготовленного АСБК и Институтом зоологии МОН РК из-за резкого снижения численности уток. В 2021 году весенний сезон охоты не запретили, однако проходить охота будет только на селезней - самцов различных видов утиных. Связано это с тем, что большинство видов птиц полигамны, это значит, что у одного самца может быть несколько самок, но рождаются они в пропорции один к одному, благодаря чему создается определенный «профицит» самцов, которых можно добывать, не нарушая баланс. Это очень важно знать, чтобы не стрелять уток, которые будут приносить потомство и осенью увеличат всю популяцию. Как правило селезни кардинально отличаются от самок, они более яркие и красочные. Для того чтобы быть уверенным наверняка мы рекомендуем заранее ознакомиться с внешним видом и отличием селезней от уток. Охота, в этом году, открывается всего на 15 дней. В нашей области сезон охоты открылся с 20 марта в охотничьих хозяйствах: Жангалинское уч.№1, Жангалинское уч.№2, Факеевском и Едильсорском, продлилось до 3 апреля. С 27 марта по 10 апреля охота пройдет в Донгелекском, Горячинском, Кировском уч. №2, Грачи, Рыбном Сакрыле, Фрунзенском, Балыктинском, Соркольском, Садыркольском и Коктерекском охотничьих хозяйствах. С 3 по 17 апреля: Шалкарском, Кожехаровском, Луговом, Теректинском уч. №2, Приуральном уч. №2, Бурлинском, Сарышыганакском охотничьих хозяйствах. С 10 по 24 апреля пройдет завершающий этап весеннего сезона охоты в следующих охотничьих хозяйствах: Приуральное уч. №2, Теректинское уч. №1, Таскалинское уч. №1, Таскалинское уч. №2, Чижинское, Байтерек уч. №1, Байтерек уч. №2, Чапово-Погодаево, Шынгырлауском, Шанды, Караагаш, Каленовском охотничьих хозяйствах. Охота проводится с использованием подсадных чучел. При помощи манков и чучел имитируется призыв селезней, на который весной они активно реагируют. Также очень важна одежда. Она должна быть исключительно камуфлированной. Утки, как и другие птицы, очень хорошо различают не вписывающуюся в концепцию местности предметы. Любая «фальшь» и несоответствие может спугнуть птицу от вашей локации. Подойдет камуфлированная одежда, связанная с водоемами и камышом.
Продолжается сезон весенней охоты 2021 года
Продолжается сезон весенней охоты 2021 года
В городе Уральск все что необходимо для проведения комфортной охоты можно приобрести в торговом доме «Турист», по адресу проспект Абулхаир Хана, 141. Начиная от ружей, патронов, манков, патронташей и охотничьих скрадков/засидок заканчивая, маскхалатами, камуфлированной одеждой, обувью и головными уборами. Телефон для справок: +77112933550 +77112933650 www.toorist.kz Instagram: @toorist.kz Желаем всем хорошей охоты, прекрасного настроения и времяпровождения! Ни пуха, ни пера! Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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