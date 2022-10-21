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Происшествия

Продовольственный рынок горел в Атырауской области

Пожар произошёл сегодня, 21 октября, в 7:24. Фото: ДЧС Атырауской области По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, пожар произошёл в одноэтажном здании продовольственного рынка «Серпер» в селе Курмангазы. - Открытым огнём горели торговые прилавки с продуктами и одеждой. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В 9:15 возгорание полностью ликвидировали, - сообщили в ведомстве. К слову, жертв и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. В тушении принимали участие 20 огнеборцев и три единицы техники. Фото: ДЧС Атырауской области Фото: ДЧС Атырауской области Мы дорожим каж
Кристина Кобина
Продовольственный рынок горел в Атырауской области
Пожар произошёл сегодня, 21 октября, в 7:24.
Рынок горел в Атырауской области
Рынок горел в Атырауской области
Фото: ДЧС Атырауской области По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, пожар произошёл в одноэтажном здании продовольственного рынка «Серпер» в селе Курмангазы.
- Открытым огнём горели торговые прилавки с продуктами и одеждой. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В 9:15 возгорание полностью ликвидировали, - сообщили в ведомстве.
К слову, жертв и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. В тушении принимали участие 20 огнеборцев и три единицы техники.
Рынок горел в Атырауской области
Рынок горел в Атырауской области
Фото: ДЧС Атырауской области
Рынок горел в Атырауской области
Рынок горел в Атырауской области
Фото: ДЧС Атырауской области Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Пожар

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