Продукты питания и платные услуги подорожали в ЗКО

По информации аналитиков Национального банка Казахстана, годовая инфляция в декабре 2024 года ускорилась до 8,6%. В ноябре она была равна 8,4%.

По информации аналитиков Национального банка Казахстана, годовая инфляция в декабре 2024 года ускорилась до 8,6%. В ноябре она была равна 8,4%.

- Рост цен в годовом выражении на продовольственные и непродовольственные товары ускорился до 5,5% (в ноябре – 5,4%) и до 8,3% (в ноябре – 8,0%), соответственно, а на платные услуги остался неизменным на уровне 13,3% (в ноябре – 13,3%), - говорится в сообщении регулятора.

Так, годовая инфляция ускорилась в 10 регионах, замедлилась в 9 регионах и в одном регионе осталась неизменной.

- Выше общереспубликанского уровня годовая инфляция сложилась в 10 регионах. Наибольшее значение инфляции зафиксировано в столице (10,7%), - отмечают аналитики.

Продовольственные товары подорожали в Казахстане выше уровня по стране в следующих областях:

В Западно-Казахстанской (6,6%),

В Жетысуской (7,9%),

В Акмолинской (7,2%),

В Абайской (6,5%),

В Карагандинской (6,4%),

В Мангистауской и Восточно-Казахстанской (по 6,1%),

В Атырауской и Северо-Казахстанской (по 5,9%),

В Актюбинской (5,8%),

В Алматы (6,8%).

- Рост цен на непродовольственные товары выше, чем по стране отмечен в Туркестанской (13,2%), Мангистауской (12,4%), Северо-Казахстанской (10,0%), Атырауской (9,3%), Восточно-Казахстанской (9,2%), Улытауской (8,8%), Карагандинской (8,7%) областях, Шымкенте (8,7%), Акмолинской (8,6%), Абайской (8,5%), Кызылординской (8,4%) областях, - сообщает Нацбанк.

Кроме того, выше общереспубликанского уровня цены на платные услуги выросли в следующих регионах:

В Западно-Казахстанской и Акмолинской областях (по 13,7%)

В Астане (16,9%),

В Павлодарской (14,5%),

В Актюбинской (14,4%),

В Карагандинской (14,1%),

В Кызылординской (13,8%),

В Жетысуской (13,5%),

В Северо-Казахстанской (13,4%).

В Алматы (13,6%).

В декабре рост месячной инфляции по стране составил 0,9%, что выше исторической средней (0,7% в декабре 2017-2021 годов).