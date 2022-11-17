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Социум

Проезд в автобусах Уральска будет бесплатным в день выборов

Проезд будет бесплатным для пассажиров как городских, так и пригородных маршрутов, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" По информации пресс-службы акима Уральска, 20 ноября, в день внеочередных выборов президента Казахстана общественный транспорт будет курсировать по обычному графику. Проезд на городских и пригородных маршрутах по всем направлениям будет бесплатным. В этот день с пригородных дачных участков в город будет организован подвоз. Люди с ограниченными возможностями смогут воспользоваться услугами 35 инватакси. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожа
Арайлым Усербаева
Проезд в автобусах Уральска будет бесплатным в день выборов
Проезд будет бесплатным для пассажиров как городских, так и пригородных маршрутов, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Четыре млрд тенге субсидий выделят перевозчикам Уральска
Четыре млрд тенге субсидий выделят перевозчикам Уральска
Фото из архива "МГ" По информации пресс-службы акима Уральска, 20 ноября, в день внеочередных выборов президента Казахстана общественный транспорт будет курсировать по обычному графику. Проезд на городских и пригородных маршрутах по всем направлениям будет бесплатным. В этот день с пригородных дачных участков в город будет организован подвоз. Люди с ограниченными возможностями смогут воспользоваться услугами 35 инватакси. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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