Проезд в автобусах Уральска будет бесплатным в день выборов

Проезд будет бесплатным для пассажиров как городских, так и пригородных маршрутов, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" По информации пресс-службы акима Уральска, 20 ноября, в день внеочередных выборов президента Казахстана общественный транспорт будет курсировать по обычному графику. Проезд на городских и пригородных маршрутах по всем направлениям будет бесплатным. В этот день с пригородных дачных участков в город будет организован подвоз. Люди с ограниченными возможностями смогут воспользоваться услугами 35 инватакси. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожа