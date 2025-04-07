«Гром не грянет...»: прогноз погоды на 8 апреля для жителей Западного Казахстана

Днем: +15+17 градусов, ночью: + 5+7.

В Атырауской области температура воздуха днем составит +23+25 градусов, ночью +10+12. Переменная облачность, но без осадков. Юго-западный ветер движется со скоростью 9-14 м/с.

В Актюбинской области тоже без осадков. Днем +18+20 градусов. Ночью: +5+7. Ветер северо-западный: 2-7м/с.

Днем в Мангистауской области ожидается +19+21. Ночью: +10+12 тепла, возможен туман. Скорость ветра: 9-14м/с.

Ранее мы писали, что уровень воды в Урале продолжает медленно подниматься.

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