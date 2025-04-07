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Уровень воды в Урале продолжает медленно подниматься

Уровень воды поднялся на всех гидропостах Урала.
Жулдызхан Хасангалиева
Уровень воды в Урале продолжает медленно подниматься

По данным РГП «Казгидромет», уровень воды в Урале медленно прибывает. За прошедшие сутки вода в Урале на гидропосту в Уральске поднялась на 5 сантиметров.

На гидропостах в посёлках Январцево и Кушум вода прибыла на 5 сантиметров, в посёлке Жарсуат — на 1 сантиметров, и в посёлке Тайпак  на 9 сантиметров.

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На 7 апреля в Уральске уровень воды составляет 447 сантиметра, при опасном — 850 сантиметров. За время подъема в реке вода поднялась на 288 сантиметров. 

Максимальный спад воды отмечен на реке Илек в посёлке Шынгырлау. За прошедшие сутки вода спала на 38 сантиметров, уровень воды составил 424 сантиметров, при опасном уровне в 750 сантиметров. В большинстве мелких рек уровень воды незначительно убывает или остаётся на том же уровне.

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