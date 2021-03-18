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Социум

Программа работает так, как было задумано: замруководителя компании ТОО «Global information systems» о проекте по уборке в Уральске

Заместитель генерального директора ТОО "Global information systems" Ольга Сердюк объяснила ситуацию с электронной программой, которую руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД назвал неэффективной. По ее словам, программа работает так, как было задумано. Иллюстративное фото из архива "МГ" Стоит отметить, что руководитель ЖКХ утверждает, что программа неудобна в том числе и для водителей КамАЗов, которые вынуждены фотографировать свою работу. - Водитель КамАЗа должен фотографировать, когда его загружают. То есть он, когда его машину грузят, свободен, ему просто нужно выйти. Это не трудно, но водители не
Дана Рахметова
Программа работает так, как было задумано: замруководителя компании ТОО «Global information systems» о проекте по уборке в Уральске
Заместитель генерального директора ТОО "Global information systems" Ольга Сердюк объяснила ситуацию с электронной программой, которую руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД назвал неэффективной. По ее словам, программа работает так, как было задумано.
349 тысяч кубометров снега вывезено из Уральска
349 тысяч кубометров снега вывезено из Уральска
Иллюстративное фото из архива "МГ" Стоит отметить, что руководитель ЖКХ утверждает, что программа неудобна в том числе и для водителей КамАЗов, которые вынуждены фотографировать свою работу. - Водитель КамАЗа должен фотографировать, когда его загружают. То есть он, когда его машину грузят, свободен, ему просто нужно выйти. Это не трудно, но водители не хотят этого делать, утверждая, что это неудобно. К примеру, если наш сотрудник откажется выходить на работу из-за гололеда, то есть потому что ему неудобно, то я его не пойму. То есть все происходит так: водитель сначала фотографирует пустую машину, тем самым он фиксирует место, где его грузят, а затем он фотографирует уже загруженную машину. Таким образом, наша система позволяет не делать так называемые порожние рейсы. Водитель должен вывозить снег с очищаемых улиц, а не из дворов за дополнительную плату. Затем водитель уезжает и делает еще два фото: груженую снегом машину на полигоне и затем уже пустую машину, после выгрузки. До внедрения нашей системы от горожан были жалобы, что снег выгружают, не доезжая до полигона. Сейчас этого нет. То есть наша программа не даст слукавить, что водитель сделал несколько рейсов или отгрузил снег не там, где положено. Эта система была установлена для того, чтобы контролировать подрядчика, а подрядчик говорит, что ему это неудобно, - объясняет Ольга Сердюк. Кроме того, руководитель ТОО "Global information systems" утверждает, что руководитель сам в систему не заходил, это их компания видит по учетным записям, сотрудники ЖКХ в систему также не заходили, что тоже видно из учетных записей. - Вот поэтому они придумали слово, которое вроде не оскорбительно - неэффективно. Также возникает вопрос: если система неэффективна, значит вы неэффективно бюджетные деньги потратили? А это уже их вина, - добавляет Ольга Сердюк. Она также прояснила и ситуацию со смартфонами, часть которых, по словам руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Уральск Жандоса Дуйсенгалиева, уже не работает. - Мы предоставили 150 смартфонов, часть мы оставили для контроля, часть передали в организацию. Что касается того, что водителям не хватает зарядки на смартфонах, мы предлагали им купить зарядки для "прикуривателя". Потом смартфонов больше, чем машин, которые ежедневно выходят на линию. Мы же видим, что на линию в день выходит 50-70 машин, а смартфонов у них в наличии больше, - говорит Ольга Сердюк. - Да телефоны ломаются, мы все люди, где-то уронили или еще что-то. Пока телефоны были на гарантии, мы их ремонтировали, но договор с нами не продлили, поэтому мы ремонт на себя сейчас не берем, ну и зарядное устройства от розетки есть, а для автомобиля может купить подрядчик, это стоит не так дорого. Юрист компании ТОО "Global information systems" сообщила, что в 2019 году они заключили договор в 2019 году на сумму 132 миллиона 751 тысячу 355 тенге. Компания получила предоплату - 53 миллиона 101 тысячу тенге в 2019 году, оставшуюся сумму - 79 миллионов 650 тысяч 355 тенге - заказчик не оплатил. - Акт они не подписывают, другими словами, они бездействуют. Мы на них подали в суд. Говорить о том, что они собираются расторгнуть договор - неправильно, потому что договор никто не расторгал, он действовал до конца. Договор у нас был заключен в 2019 году, с переходом на финансовый 2020 год, то есть до 31 декабря 2020 года. В этот период договор действовал и заказчик уведомление о расторжении договора нам не предоставлял, - пояснила юрист компании. Напомним, ранее руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Уральска Жандос Дуйсенгалиев сообщил, что данная программа неэффективна. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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