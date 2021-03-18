Программа работает так, как было задумано: замруководителя компании ТОО «Global information systems» о проекте по уборке в Уральске

Заместитель генерального директора ТОО "Global information systems" Ольга Сердюк объяснила ситуацию с электронной программой, которую руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД назвал неэффективной. По ее словам, программа работает так, как было задумано. Иллюстративное фото из архива "МГ" Стоит отметить, что руководитель ЖКХ утверждает, что программа неудобна в том числе и для водителей КамАЗов, которые вынуждены фотографировать свою работу. - Водитель КамАЗа должен фотографировать, когда его загружают. То есть он, когда его машину грузят, свободен, ему просто нужно выйти. Это не трудно, но водители не