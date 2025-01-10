Производительность и смелый дизайн: POCO выходит на новый уровень с серией POCO X7

POCO, ведущий технологический бренд среди молодых технологических энтузиастов, сегодня представил POCO X7 Pro, POCO X7 и специальное издание POCO X7 Pro - Iron Man Edition в рамках серии X. Компания продолжает расширять границы практичности, надежности и трендового стиля, привнося беспрецедентные ощущения для тех, кто ценит мощные технологические решения. «Серия POCO X7 задает новые стандарты в сочетании высокопроизводительных технологий с уникальным, впечатляющим дизайном», – говорит Ангус Нг, руководитель отдела маркетинга продукции POCO Global. – «Будь то эксклюзивный POCO X7 Pro - Iron Man

POCO, ведущий технологический бренд среди молодых технологических энтузиастов, сегодня представил POCO X7 Pro, POCO X7 и специальное издание POCO X7 Pro - Iron Man Edition в рамках серии X. Компания продолжает расширять границы практичности, надежности и трендового стиля, привнося беспрецедентные ощущения для тех, кто ценит мощные технологические решения.

«Серия POCO X7 задает новые стандарты в сочетании высокопроизводительных технологий с уникальным, впечатляющим дизайном», – говорит Ангус Нг, руководитель отдела маркетинга продукции POCO Global. – «Будь то эксклюзивный POCO X7 Pro - Iron Man Edition, который выделяется смелым, ярким дизайном, вдохновленным культовым супергероем, мощность POCO X7 Pro флагманского уровня или универсальность POCO X7, наша цель – предложить мощные и персональные возможности, которые позволят пользователям получить максимум от своих устройств».

Производительность флагманского уровня

В основе POCO X7 Pro лежит флагманский процессор Dimensity 8400-Ultra, дебютировавший на мировом рынке как самый мощный чипсет в серии X. Построенный на базе передового 4-нм техпроцесса TSMC и обладающий ведущим дизайном All-Big-Core, Dimensity 8400-Ultra достигает передового прироста энергоэффективности - 54% для CPU и 70% для GPU – и при этом на 50% увеличивает производительность искусственного интеллекта по сравнению с предшественником. В совокупности эти усовершенствования делают POCO X7 Pro компактным и энергоэффективным в своей категории.

POCO X7 Pro также поставляется с новейшей Xiaomi HyperOS 2, предлагающей революционное обновление от основной системы до дизайна пользовательского интерфейса. Эта усовершенствованная система обеспечивает более быструю, интеллектуальную и плавную работу.

Работающий на базе Xiaomi HyperOS 2 и Dimensity 8400-Ultra, POCO X7 Pro оснащен обновленной игровой оптимизацией WildBoost Optimization 3.0.

POCO X7 Pro оснащен технологией LiquidCool 4.0 для поддержания качественного охлаждения под нагрузкой. Благодаря сверхбольшой охлаждающей площади 5000 мм² система POCO 3D IceLoop эффективно разделяет пар и жидкость.

POCO X7, в свою очередь, работает на мощной платформе Dimensity 7300-Ultra, обеспечивая высокую энергоэффективность. С впечатляющим результатом 704 404 балла в тесте AnTuTu, устройство легко справляется с ресурсоемкими задачами, такими как игры и обработка видео.

Долговечный срок службы

POCO X7 Pro и POCO X7 разработаны для самых требовательных пользователей, обеспечивая стабильную и долговечную работу в течение всего дня. POCO X7 Pro выходит в лидеры благодаря аккумулятору емкостью 6000 мА·ч (тип.) — самому большому в истории бренда — который обеспечивает до 14,5 часов непрерывной работы. В сочетании с технологией HyperCharge мощностью 90 Вт устройство заряжается с 0 до 100% всего за 42 минуты, что минимизирует время простоя и помогает пользователям оставаться на связи даже в самые насыщенные дни.

POCO X7 с аккумулятором емкостью 5110 мА·ч (тип.) также демонстрирует впечатляющую выносливость. Благодаря технологии быстрой зарядки мощностью 45 Вт устройство можно быстро зарядить и вернуться к делам без лишних задержек. Оба устройства спроектированы с учетом долговечности: даже после 1600 циклов зарядки они сохраняют более 80% емкости аккумулятора, обеспечивая долгосрочную надежность и производительность.

Стильный, тонкий, но прочный

Серия POCO X7 гармонично сочетает передовые технологии дисплея с изысканным дизайном и высокой прочностью. POCO X7 Pro и POCO X7 оснащены 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем CrystalRes 1.5K с частотой обновления 120 Гц и поддержкой 68 миллиардов цветов, обеспечивая насыщенные, яркие визуальные эффекты. Максимальная яркость дисплеев достигает 3200 и 3000 нит соответственно, что гарантирует отличную видимость даже при ярком солнечном свете.

Стильный дизайн POCO X7 Pro сочетает минималистичную элегантность с линиями, вдохновленными гоночными треками, и плавными кривыми Безье, дополненными двойным турбо-кольцевым элементом.

Для улучшенной защиты экрана POCO X7 Pro оснащен сверхпрочным стеклом Corning® Gorilla® Glass 7i, которое улучшено вдвое по параметрам устойчивости к царапинам и падениям.

Профессиональная камера и умные технологии

Серия POCO X7 выводит мобильную фотографию на новый уровень благодаря продвинутой системе камер. POCO X7 Pro и POCO X7 оснащены основной камерой Sony IMX882 на 50 Мп с оптической стабилизацией флагманского уровня (OIS), которая пропускает на 65% больше света, обеспечивая четкие и яркие фотографии даже в условиях слабого освещения. POCO X7 дополнительно предлагает макрообъектив на 2 Мп, идеально подходящий для детализированных снимков крупным планом.

Имея в основе GenAI, POCO X7 Pro повышает повседневную производительность и креативность благодаря интеллектуальным инструментам, управляемым искусственным интеллектом. Такие функции, как AI-переводчик, устраняют языковые барьеры, обеспечивая более комфортное общение во время встреч и звонков. AI-заметки и AI-диктофон помогают фиксировать и обобщать ключевые моменты аудиоконтента с переводом в режиме реального времени, обеспечивая точное взаимодействие на разных языках.

Кроме того, в комплект POCO X7 и POCO X7 Pro входит приложение Google Gemini. Общайтесь с Gemini, вашим помощником с искусственным интеллектом от Google. Получите помощь в написании текстов, мозговом штурме, обучении и многом другом.

POCO X7 Pro будет представлен в трех эффектных цветах: черный, зеленый и желтый, а POCO X7 в серебристом, зеленом и черном.

Цены и доступность зависят от рынков и каналов продаж.

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