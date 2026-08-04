Производство продуктов в Казахстане выросло на 10%

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова обсудили меры по укреплению конкурентоспособности и продвижению казахстанской продукции на внутреннем рынке.
По словам главы Кабмина, за первые шесть месяцев года объем производства продуктов питания в стране вырос почти на 10%, а Казахстан в целом обеспечивает себя основными продовольственными товарами.
Для поддержки отечественного бизнеса в стране уже запустили несколько ключевых цифровых инструментов:
- Реестр отечественных производителей: обеспечивает преимущественный доступ добросовестных казахстанских компаний к государственным и квазигосударственным закупкам.
- Национальный каталог товаров: внедрен в этом году и служит основой для создания единой системы прослеживаемости товаров в режиме реального времени.
-Такой подход применяется всеми развитыми экономиками мира - от предоставления субсидий до продвижения товаров на мировых рынках. Мы также будем придерживаться такой политики, тем более что видим очевидные положительные результаты, - подчеркнул Олжас Бектенов.