Производство продуктов в Казахстане выросло на 10%

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова обсудили меры по укреплению конкурентоспособности и продвижению казахстанской продукции на внутреннем рынке.

По словам главы Кабмина, за первые шесть месяцев года объем производства продуктов питания в стране вырос почти на 10%, а Казахстан в целом обеспечивает себя основными продовольственными товарами.

Для поддержки отечественного бизнеса в стране уже запустили несколько ключевых цифровых инструментов:

Реестр отечественных производителей: обеспечивает преимущественный доступ добросовестных казахстанских компаний к государственным и квазигосударственным закупкам.

Национальный каталог товаров: внедрен в этом году и служит основой для создания единой системы прослеживаемости товаров в режиме реального времени.