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Социум Экономика

Производство продуктов в Казахстане выросло на 10%

В правительстве рассказали о поддержке местных товаропроизводителей.
Арайлым Усербаева
Производство продуктов в Казахстане выросло на 10%
Иллюстративное фото из архива "МГ"

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова обсудили меры по укреплению конкурентоспособности и продвижению казахстанской продукции на внутреннем рынке.

По словам главы Кабмина, за первые шесть месяцев года объем производства продуктов питания в стране вырос почти на 10%, а Казахстан в целом обеспечивает себя основными продовольственными товарами.

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Для поддержки отечественного бизнеса в стране уже запустили несколько ключевых цифровых инструментов:

  • Реестр отечественных производителей: обеспечивает преимущественный доступ добросовестных казахстанских компаний к государственным и квазигосударственным закупкам.
  • Национальный каталог товаров: внедрен в этом году и служит основой для создания единой системы прослеживаемости товаров в режиме реального времени.

-Такой подход применяется всеми развитыми экономиками мира - от предоставления субсидий до продвижения товаров на мировых рынках. Мы также будем придерживаться такой политики, тем более что видим очевидные положительные результаты, - подчеркнул Олжас Бектенов.

продукты производство

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