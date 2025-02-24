Производство сыра и творога заметно сократилось в Казахстане

В январе этого года в Казахстане произвели 3,4 тысячи тонн сыра и творога — на заметные 18,2% меньше, чем годом ранее. Лидерами по производству творога и сыра является Алматинская область.

В январе 2025 года в Казахстане произвели 3,4 тысячи тонн сыра и творога — на заметные 18,2% меньше, чем годом ранее. Впрочем, данные одного месяца обычно не столь показательны, сообщает energyprom.kz.

Наибольшие объёмы выпуска зафиксировали в Алматинской (597 тонн) и Северо-Казахстанской (435 тонн) областях, а также в Шымкенте (352 тонны) и Алматы (345 тонн).

Объём производства творога достиг 1,8 тысячи тонн, из которых 868 тонн пришлось на нежирный творог, а 952 тонны — на жирный. Выпуск мягкого, твёрдого и рассольного сыра составил 1,2 тысячи тонн, плавленого — 168 тонн.

Что касается цен, по итогам января этого года сыр и творог подорожали на 5,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2024-го.

Наибольший годовой рост цен был зафиксировали в Акмолинской области: на 13%. Помимо этого, значительное удорожание отмечено в Жетысуской (на 11%), Атырауской (на 8,6%) и Кызылординской (на 8,2%) областях, а также в Алматы (на 7,9%).

Наименьшее удорожание наблюдалось в Алматинской области: на 2,9%. В то же время в трёх регионах продукция даже немного подешевела: в Улытауской области — на 1,5%, в Северо-Казахстанской — на 0,6%, в Астане — на 0,3%.

В разрезе видов продукции рассольный сыр вырос в цене на 2,5%, твёрдый сыр — на 3,8%, плавленый сыр — на 8%, творог (5%–9% жирности) — на 5%, творожная масса и курт — на 10%.

Сравним цены в Казахстане с мировыми показателями. На 20 февраля этого года средняя цена одного килограмма сыра местного производства в РК составила 9,3 долларов США. Согласно данным экспертов сайта Numbeo, по этому показателю страна заняла 50-е место из 99. Среди государств СНГ Казахстан вошёл в число антилидеров по дороговизне сыра, уступив лишь Молдове, где цена достигла 9,6 долларов США за килограмм. Для сравнения: в России средняя стоимость килограмма сыра составила 8,7 долларов США, в Украине* — 8,1 долларов США, в в Беларуси — 6,2 долларов США, в Азербайджане — по 5 долларов США.

Самые высокие цены на сыр местных производителей зафиксированы в Швейцарии, Гонконге и Франции, а самые низкие — в Египте, Иране и Боливии.