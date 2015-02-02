Он «допустил действия, вызвавшие негативный общественный резонанс с публикацией инцидента на новостных сайтах и в информагентствах, сообщается в пресс-релизе прокуратуры ЗКО. prigovor_karkula Напомним, 30 января Руслан АМИНОВ устроил семейный скандал на почве ревности, который вышел за границы его квартиры. Испуганные соседи вызвали полицию, однако, как было сообщено сегодня на брифинге в прокуратуре ЗКО, по результатам проверки органами внутренних дел в действиях Аминова признаков уголовного или административного нарушения установлено не было. - Фактов побоев и причинения телесных повреждения супруге не имело место, супруга Аминова не имеет к нему претензий, с заявлением в полицию не обращалась, - сообщается в релизе. Также было сказано, что по данному факту прокуратурой области проведена служебная проверка, в ходе которой факты угроз с применением оружия в отношении супруги Аминова не нашли подтверждения, в то же время он допустил действия, вызвавшие негативный общественный резонанс с публикацией инцидента на новостных сайтах и в информагентствах. - В настоящее время Аминов, осознав, что совершил проступок, дискредитирующий органы прокуратуры области, нарушив кодекс чести сотрудников и учреждений органов прокуратуры, утвержденный приказом генерального прокурора РК от 13. 10. 2009 года за номером 1034 ЦА, подал заявление об увольнении по собственному желанию из органов прокуратуры. Результаты служебной проверки , а также его заявление будут рассмотрены на дисциплинарной комиссии прокуратуры с решением вопросов о его ответственности, - сообщили в прокуратуре. Также прокуратура выразила недовольство с заголовком новости на сайте «МГ» «В Уральске к дому, где живет областной прокурор, стянулась полиция». - Информация подана некорректно, речь идет не о прокуроре области, а о рядовом сотруднике прокуратуры, - отмечается в пресс-релизе. Ранее, в ночь на 5 июня 2013 года на Руслана АМИНОВА было совершено нападение. С ушибленными ранами головы и шейного отдела позвоночника пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение областной клинической больницы. Позже его перевели в нейрохирургическое отделение. Изначально было возбуждено уголовное дело по статье 257 УК РК - «Хулиганство», которое позже было переквалифицировано на статью 103, ч.2 УК РК - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». 10 июня в районе поселка Желаево сотрудники полиции остановили внедорожник, в котором, как впоследствии стало известно, находился подозреваемый - Адлет ОРАКБАЕВ. 7 ноября уральский городской суд признал виновным Адлета ОРАКБАЕВА и приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Руслан АМИНОВ - прокурор областной прокуратуры. Он ведет тяжкие уголовные дела. К примеру, в суде над убийцами бизнесмена Виталия КАРКУЛЫ, одного из которых впоследствии приговорили к пожизненному сроку заключения, именно Аминов представлял гособвинение. Руслан АМИНОВ в органах прокуратуры служит 9 лет. В релизе отмечается, что за это время он зарекомендовал себя как квалифицированный, ответственный и дисциплинированный сотрудник. По итогам 2013 года он был признан лучшим гособвинителем по республике.