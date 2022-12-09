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Социум

«Прокурор врёт»: полицейского начальника судят в Уральске

Он заявил, что не смог ознакомиться с делом по состоянию здоровья, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета МЕДРЕСОВА Четвёртого февраля этого года задержали заместителя начальника управления полиции Уральска Эдик Булатов. Спустя сутки в пресс-службе департамента полиции ЗКО пояснили, что полицейский обвиняется в получении взятки. За время следствия, которое длилось десять месяцев, задержанный побывал в больнице. 30 ноября дело передали в суд. Дело Эдика Булатова рассматривается в Уральском городском суде под председательством судьи Розы Сариевой. Восьмого декабря состоялось предварительное су
Кристина Кобина
«Прокурор врёт»: полицейского начальника судят в Уральске
Он заявил, что не смог ознакомиться с делом по состоянию здоровья, передаёт портал «Мой ГОРОД».
&quot;Прокурор врет&quot;: подсудимый полицейский Уральска заявил в суде, что не ознакомился с делом
&quot;Прокурор врет&quot;: подсудимый полицейский Уральска заявил в суде, что не ознакомился с делом
Фото Медета МЕДРЕСОВА Четвёртого февраля этого года задержали заместителя начальника управления полиции Уральска Эдик Булатов. Спустя сутки в пресс-службе департамента полиции ЗКО пояснили, что полицейский обвиняется в получении взятки. За время следствия, которое длилось десять месяцев, задержанный побывал в больнице. 30 ноября дело передали в суд. Дело Эдика Булатова рассматривается в Уральском городском суде под председательством судьи Розы Сариевой. Восьмого декабря состоялось предварительное судебное разбирательство. Адвокат подсудимого Шагатаев выступил первым. Он сообщил, что его подзащитный не смог ознакомиться с материалами дела по состоянию здоровья.
- Нарушены права подсудимого. За время следствия он трижды проходил лечение в стационаре. Он плохо себя чувствовал, но к нему приходили и говорили, чтобы он ознакомился с делом, на него оказывали давление. Всего 11 томов дела, он успел ознакомиться только с пятью. Понимаете, подсудимый из-за этого не может отвечать на некоторые вопросы в суде. Вы можете сказать, что с делом он может ознакомиться в суде, но разве он может провести очную ставку? Нет! Булатов лишён такого права. Решается его судьба. Просим отправить дело в прокуратуру, а они пусть передадут в органы следствия на дополнительное расследование, - пояснил адвокат подсудимого.
Также Шагатаев попросил суд изменить меру пресечения с содержание под стражей на домашний арест. Булатов полностью поддержал своего адвоката. Далее продолжил гособвинитель Арай Мусин. Он доложил, что уголовное дело заместителя начальника управления полиции Уральска по части 2 статье 366 УК РК (покушение на получение взятки в значительном размере).
- За всё время Булатов ознакомился только с четырьмя томами уголовного дела, с остальными томами знакомиться отказался. Этот факт подтверждается соответствующими документами, которые имеются в материалах. Вместе с тем, если подозреваемый явно затягивает ознакомление уголовного дела, то лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе составить график ознакомления согласно установленным срокам. В итоге ознакомление с 11 томами длилось 112 дней, на один том представлено 11 дней. График ознакомления составлялся дважды. Также Булатову были предоставлены в учреждении все сканированные материалы с доступом к компьютеру. Более того, органы следствия вручили копии материала дела в полном объёме. Невозможность ознакомления - причина несостоятельная, поскольку подозреваемый дважды был обследован врачами поликлиники №1, по результатам которых его состояние указано как относительно удовлетворительное и в госпитализации он не нуждался. В материалах дела данные справки имеются. 15 ноября был составлен протокол ознакомления с делом и акт об отказе от ознакомления, основания для которых не имеется, - сказал прокурор.
Булатов заявил, что прокурор врёт. И что все тома ему принесли только в день, когда заполнили и акт, по которому он якобы отказался от ознакомления. Подсудимый сказал, что ему приносили дело в электронном виде, а в следственном изоляторе не работают компьютеры. А на одном рабочем ноутбуке у него не открылась флеш-карта и дела до этого никому не было. Сегодня, девятого декабря, судья Роза Сариева зачитала: «суд постановил назначить главное судебное разбирательство в общем порядке 23 декабря. А меру пресечения в отношении подсудимого оставить прежней». Обжалованию решение не подлежит. На жалобу Булатова, что он не ознакомился с делом, Сариева сказала, что у него есть возможность это сделать за 14 дней в суде до главного судебного разбирательства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
суд полицейский

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