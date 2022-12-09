«Прокурор врёт»: полицейского начальника судят в Уральске

Он заявил, что не смог ознакомиться с делом по состоянию здоровья, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета МЕДРЕСОВА Четвёртого февраля этого года задержали заместителя начальника управления полиции Уральска Эдик Булатов. Спустя сутки в пресс-службе департамента полиции ЗКО пояснили, что полицейский обвиняется в получении взятки. За время следствия, которое длилось десять месяцев, задержанный побывал в больнице. 30 ноября дело передали в суд. Дело Эдика Булатова рассматривается в Уральском городском суде под председательством судьи Розы Сариевой. Восьмого декабря состоялось предварительное су