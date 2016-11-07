Иллюстративное фото с сайта www.alfaohrana.ru В основном речь идет о карманных кражах. Как показывает статистика, этот вид преступления, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 28,2%. Кражи в общественном транспорте - проблема очень актуальная. Из года в год количество краж только увеличивается. Проведенный анализ показывает, «карманники» орудуют и днем, и ночью, в любое время года. В основном добычей вора становятся мобильные телефоны и деньги, а жертвы в 80% случаев – это женщины. - Кража была, есть и будет, но если исходить из принципа "дичь не летает там, где стреляют", мы все должны быть в роли охотников, - говорит прокурор г. Уральск Айдын РАШИДОВ В целях профилактики карманных краж в автобусах висят плакаты, в некоторых даже имеются громкоговорители, только вот их используют для объявления остановок, а не для того, чтобы предупредить о возможных кражах. -У моей дочки две недели назад айфон украли, заявление написали в полицию. Во втором автобусе украли. Сумка на плече висела, открыли и вытащили, - рассказала мама одной из жертв вора. Сотрудники правоохранительных органов планируют выработать алгоритм действий, и бороться не с последствиями преступления, а с их причинами. Они предлагают установить в автобусах камеры видеонаблюдения, прокуроры считают, что это возможно отпугнет вора, и соответственно краж будет меньше. Перевозчики согласились с тем, чтобы в автобусах установить камеры видеонаблюдения, только вот сразу оборудовать все автобусы не получится, слишком затратное это дело. - Мы поинтересовались, оказалось, комплект на один автобус будет стоить примерно от 80 000 тенге, для нас это, конечно, не по силам, - сообщил директор «УралТехСервис» Александр БАКЛАН. Кроме кражи в автобусах, воры в грабят квартиры, крадут цветной и черный металл, скот, взламывают автомобили, а порою и вовсе угоняют их. - По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось количество угонов автомобилей, если в 2015 году было угнано 8 машин, то в этом году уже 27 фактов зарегистрировано. Также зарегистрировано 436 фактов кражи с салона автомашин, это кражи аккумуляторов, автомагнитол и личных вещей, - говорит инспектор МПС УВД г. Уральск Динара АБДУЛКАЛИКОВА. Бороться с этими видами преступления помогают также камеры видеонаблюдения, установленные во дворах жилых домов. - Будет продолжена работа по установке видеокамер во дворах, у нас на сегодня в 103 дворах уже имеются видеокамеры, и эту работу мы будем продолжать, - рассказал заместитель акима г. Уральск Рустем ЗАКАРИН. Кражи в общественных местах очень актуальны для города. Чтобы не стать жертвой вора, сотрудники правоохранительных органов дают нехитрые советы. - Сотовые телефоны кладите во внутренние карманы, чтобы они не были доступны для воров, - обратился к жителям старший прокурор отдела прокуратуры г. Уральск Дархан ШЕКЕЕВ. После обнаружения пропажи рекомендуется сразу же обратиться в полицию. Ведь преступления легче всего раскрыть по «горячим следам».