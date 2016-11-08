Одной из жертв бродячей собаки в начале этого месяца стала ученица 11-класса Айгерим САЛХАЕВА. Животное напало на нее в Зачаганске, когда она с матерью возвращалась из магазина. Собака напала внезапно, и чуть было не покалечила школьницу. - Это произошло 1 ноября рядом с школой №10. Мы увидели собаку, когда шли из магазина. Она оказалась прямо перед нами. Наши попытки обойти её оказались бесполезными. Животное напало на дочь, - рассказала мама пострадавшей Алия НЕГМЕТОВА. Сама пострадавшая рассказывает, что собака была настолько агрессивна, что еле удалось спастись. - Я сразу начала бороться с собакой. Благодаря этому, мне удалось спасти своё лицо. Но испугалась она лишь сигнала трактора. Если бы на моем месте был кто-то младше меня, не представляю, что было бы, - говорит Айгерим САЛХАЕВА. Случай зафиксировали в районном отделении полиции, но хозяина собаки, естественно, найти не удалось. В подобной ситуации могут оказаться сотни жителей Уральска. По мнению ветеринаров, хоть как-то спасти ситуацию может обязательная паспортизация животных. Тогда, возможно, хозяева будут задумываться, прежде чем держать без привязи своих питомцев или бросать их. Уральцы ежегодно страдают от укусов бродячих животных. Пик укусов приходится на весенние-осенние периоды, когда животные размножаются, либо остаются брошенными своими хозяевами на дачных участках. По отлову бродячих животных в Уральске работают две бригады, но выловить всех собак и кошек они не смогут. Единственная организация, занимающаяся отловом животных - городская ветеринарная станция. - В день у нас поступают от 5 до 15 заявлений, работаем мы только по заявлениям. С дачных участков тоже поступаю заявления, а также с района Самал, Деркул, Зачаганск, - рассказал директор городской ветеринарной станции Абылай МУКАЕВ. С начала текущего года в Уральске было отловлено порядка 500 собак и 300 кошек.