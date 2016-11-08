По словам водителя автобуса №5, он ехал по улице Джамбейтинская и поворачивал на улицу Шубина, он не пропустил двигающуюся по главной дороге легковую машину, слетел с дороги на обочину. - Когда я поворачивал с улицы Джамбейтинская на улицу Шубина в это время на большой скорости по главной дороге по Шубина ехал автомобиль, которого я не заметил из-за будки, стоящей на обочине дороги. Я не успел притормозить и выехал на встречку, чтобы избежать столкновения, - пояснил водитель автобуса. Пассажиров в автобусе не было, он только выехал на линию. Водитель и кондуктор не пострадали. Стоит отметить, что автобус, застрявший в грязи на обочине пытался вытащить "КамАЗ", однако так и не смог это сделать.