Как стало известно, выпускники 1996 года выпуска Чапаевской школы решили сделать подарок жителям поселка и, собрав свыше одного миллиона тенге, построили фонтан в парке имени К.Майданова. - Фонтан послужил началом для дальнейшего продолжения благоустройства парка. В строительстве принимали участие и сами выпускники. Аким Акжаикского района Адил ЖОЛАМАНОВ поддержал идею жителей и выделил средства из местного бюджета на дальнейшие работы по благоустройству. В парке будет сделано уличное освещение. Подрядчиком является ТОО «Гарант». Общая сумма выделенных средств составила более семи млн тенге. Работы по укладке брусчатки проводит АО «Жетысу», стоимость работ более шести млн тенге, - рассказал выпускник Чапаевской школы Марат ИГИЛЬМАНОВ. По словам Марата ИГИЛЬМАНОВА, также в парке запланирована установка аттракционов для детей, скамейки и озеленение. Асфальтированием подъездных путей занимается ТОО «Курылысжондеусервис», с общим бюджетом около одного млн тенге. Срок сдачи - конец ноября 2016 года. Следует отметить, что на собственные средства жителей поселка также строится мечеть. - Новая мечеть рассчитана на 150-200 мест. В поселке уже есть одна мечеть, но она маленькая по площади и всех вместить не может. Строительство началось с нуля, возведены стены, поставлены окна в мечети и идут другие виды строительных работ. Подрядчиком выступил ТОО «Нургасыр». Срок окончания работ неизвестен, все зависит от сбора средств местных жителей, - рассказал главный имам Акжаикской мечети Ерлан АЙТЕНОВ. На следующий год жители поселка Чапаево планируют на собственные средства построить спортивную площадку с искусственным покрытием.