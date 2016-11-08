Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в персс-службе ДВД ЗКО, на территории города проходят плановые учения по усилению охраны общественного порядка и дорожной безопасности. - В связи с этим, жителей города просим не беспокоиться и верить только официальной информации госорганов, - пояснили в пресс-службе ДВД ЗКО.