Об этом рассказала исполняющая обязанности директора ассоциации "Болашак" ЗКО Салтанат ТУМАНБАЕВА, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала Салтанат ТУМАНБАЕВА, конкурс среди талантливой молодежи проводится с 2008 года. - Перед нами стоит задача выявить и поощрить лучших молодых лидеров и специалистов, проявившие свое профессиональное мастерство в отдельной отрасли, - отметила Салтанат ТУМАНБАЕВА. - Основным требованием в конкурсе должны быть достижения, которых конкурсант достиг в этом году. А также есть возрастные ограничения. Участники должны быть не моложе 14 лет и не старше 29. Свои заявки молодые таланты могут принести до 25 ноября по адресу ул. Аманжолова 114/2 3 этаж. К слову, в этом году премия будет проходить по 12 основным и трем специальным номинациям.