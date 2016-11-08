Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала Салтанат ТУМАНБАЕВА, конкурс среди талантливой молодежи проводится с 2008 года. - Перед нами стоит задача выявить и поощрить лучших молодых лидеров и специалистов, проявившие свое профессиональное мастерство в отдельной отрасли, - отметила Салтанат ТУМАНБАЕВА. - Основным требованием в конкурсе должны быть достижения, которых конкурсант достиг в этом году. А также есть возрастные ограничения. Участники должны быть не моложе 14 лет и не старше 29. Свои заявки молодые таланты могут принести до 25 ноября по адресу ул. Аманжолова 114/2 3 этаж. К слову, в этом году премия будет проходить по 12 основным и трем специальным номинациям.