Иллюстративное фото с сайта ko44.ru На днях полисмены Иргизского района вместе с сотрудниками «Охотзоопрома» решили проверить вверенную им территорию на наличие браконьеров. Нарушители закона не заставили себя ждать: около пяти утра в местности «Айырмола» (в 230 км от села Иргиз), УАЗ «Хантер» ехал по степи на приличной скорости. Почуяв неладное, стражи порядка стали преследовать машину. Спустя двадцать минут "УАЗик" задержали. Водителем и двумя пассажирами оказались сами инспекторы Иргиз-Торгайского природного резервата. При осмотре авто обнаружили охотничье ружьё, около полусотни патронов и сайгачьи рога в количестве четырех штук. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная» охота. Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде. Константин СЕРГЕЕВ