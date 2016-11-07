Из-за врожденного дефекта Альмира не может нормально говорить, принимать пищу и развиваться наравне со своими сверстниками. - Все, что она ест из-за отсутствия верхнего и нижнего неба, вываливается через нос, она очень часто давится, есть трудности с пережевыванием пищи. Чтобы дочка нормально питалась и не болела так часто, мы вынуждены были поставить временную перегородку, но даже и она не всегда спасает, - рассказывает мама девочки Альбина РЫСМАГАМБЕТОВА. Южнокорейская клиника согласилась помочь вылечить ребенка, с условием, если семья, в которой он растет, малообеспеченная. Альбина РЫСМАГАМБЕТОВА является матерью-одиночкой, из-за сложного диагноза дочери женщина вынуждена сидеть дома с двумя детьми. Живет семья только на пособия по инвалидности, которые выплачивает государство ее дочери-инвалиду. Ребенок уже стоял в очереди на операцию в Казахстане, но неожиданно появилась возможность сделать операцию в другой стране и в гораздо ранние сроки. - Благотворительную помощь в виде бесплатной операции проводит медицинский центр города Пучон провинции Кенги. В этой акции принимают участие администрация города и управления туризма провинции. Информация о поиске ребенка из Казахстана появилась в сентябре текущего года, а помог нам найти ребенка руководитель общественного объединения "Атырау. Маленькая страна" Ерлан КУМИСКАЛИЕВ, организация занимается реабилитацией особенных детей в Атырау, - рассказала организатор и один из спонсоров поездки Роза БЕКЕНОВА. Хорошую поддержку больной девочке оказывают и местные спонсоры. К примеру, в одном из детских магазинов города перед поездкой на операцию Альбина смогла обновить гардероб, а один из туроператоров возьмет на себя все расходы по Казахстану. Уже 20 ноября девочка вместе с мамой вылетит в Южную Корею, где пройдет обследование, после чего Альмира РЫСМАГАМБЕТОВА будет прооперирована.