Подозреваемого еще не задержали, но личность уже установлена, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". фото из архива "МГ" фото из архива "МГ" Тело сына акима Красновского сельского округа Зеленовского района ЗКО нашли утром 7 ноября в поселке Погодаево. Как рассказали в полиции, ЧП произошло вечером 6 ноября. Сын сельского акима гулял с компанией в своем поселке, а утром его тело обнаружили с признаками насильственной смерти. Сейчас полиция разыскивает подозреваемого в убийстве.