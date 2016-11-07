фото из архива "МГ" Тело сына акима Красновского сельского округа Зеленовского района ЗКО нашли утром 7 ноября в поселке Погодаево. Как рассказали в полиции, ЧП произошло вечером 6 ноября. Сын сельского акима гулял с компанией в своем поселке, а утром его тело обнаружили с признаками насильственной смерти. Сейчас полиция разыскивает подозреваемого в убийстве.