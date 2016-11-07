До сих пор бытует мнение, что видеорегистратор не оправдывает себя, и вполне можно пользоваться вместо него обыкновенным фотоаппаратом.

Автомобильные видеорегистраторы пользуются все большей популярностью. Что не удивляет: это небольшое приспособление может делать запись всего, что происходит на дороге. Однако некоторые до сих пор считают, что это приобретение не оправдывает себя, и его вполне можно заменить обыкновенным фотоаппаратом. Но так ли это?

Сравнительный анализ

Если проанализировать характеристики видеорегистратора и фотоаппарата в одном ценовом сегменте, можно выделить несколько основных моментов.

Большинство регистраторов значительно меньше фотокамер. Это также говорит о том, что дисплей у них имеет меньшую диагональ, однако на конечном результате это не отображается.

Видеорегистраторы имеют функцию поглощения шумов и вибраций, благодаря чему видео получается более качественным. Более того, в комплекте с ними идут специальные крепления, которые позволяют надежно зафиксировать устройство в салоне автомобиля.

Фотографии хотя и выходят более яркими на фотоаппарате, это не является конкурентной особенностью. Ведь самое главное — это фиксирование видео.

В целом и один, и второй прибор хорош, когда оба есть под рукой.

Таким образом, если анализировать все вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что фотоаппарат вряд ли является удачной заменой видеорегистратора. Он не предназначен для постоянного использования и фиксирования видео, хотя качество фотографий у него выше.