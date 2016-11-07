Молодой человек отрицал свою вину, уверяя, что на Донбассе он всего лишь оказывал гуманитарную помощь. - Я поехал помогать. Если суд усматривает мою вину, я ничего не могу сделать. Но я там не воевал, занимался только гуманитарной помощью, - говорил подсудимый. Но вот следствие установило, что Максим ЕРМОЛОВ был непосредственным участников вооруженных конфликтов на Донбассе и выступал на стороне ополченцев. На Украину актюбинец отправился в 19 лет. В конце августа парня объявили в розыск, а вскоре нашли и арестовали. Ближайшие 3 года ЕРМОЛОВ теперь проведет в тюрьме. - Ермолова Максима Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 172 УК РК и назначить 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - зачитал оглашение судья суда № 2 г. Актобе Айсултан БАЛМУХАНОВ.