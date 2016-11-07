bBh3eI4Je7A 10-летний школьник Санжар ТЛЕГЕНОВ стал обладателем гран-при в областном фестивале-конкурсе юных талантов. Мальчик буквально ошеломил своей виртуозной игрой на фортепиано профессиональное жюри. Впрочем, как рассказали в Актюбинской школе искусств имени Казангапа, где и обучается музыке Санжар, мальчик успел покорить и не такую публику. - Он пришел в нашу школу еще 5-летним ребенком. Сейчас ему 10. За эти годы, куда он только не ездил. Санжар – неоднократный победитель и лауреат различных республиканских и даже международных конкурсов. Очень старательный и целеустремленный, - рассказывает о юном таланте заместитель директора Актюбинской школы искусств имени Казангапа Назерке КУАТБАЕВА. Организатор фестиваля юных талантов «Классика 2016» - Актюбинская областная филармония им. Г. Жубановой. Всего в конкурсе приняли участие 92 школьника в возрасте от 10 до 12 и от 13 до 15 лет из разных районов региона и города Актобе. Фестиваль проходил по нескольким номинациям. Председателем жюри стал заслуженный деятель РК Марат АЙТИМОВ. - Основными критериями прослушивания конкурсантов были уровень мастерства, техника исполнения, сценическая культура и артистизм. Участники должны были исполнить 2-3 разноплановых произведения зарубежных и казахстанских композиторов по сложности соответствующие возрастной категории конкурсантов, - рассказали в Актюбинском областном управлении культуры, архивов и документации. Лучшие конкурсанты получили дипломы и ценные призы. Отметили и лучших преподавателей и концертмейстеров фестиваля-конкурса «Классика - 2016».Награждение победителей конкурса-фестиваля