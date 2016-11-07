Судья специализированного межрайонного военного суда огласил приговор Тохтару ТУЛЕШОВУ, обвиняемого в попытке захвата власти.  Фото с сайта informburo.kz Фото с сайта informburo.kz - Суд приговорил Тохтара ТУЛЕШОВА к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - зачитал приговор судья. Также приговором Специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам бывшего заместителя генерального прокурора РК Ильяса БАХТЫБАЕВА приговорили к 7 годам лишения свободы, сообщает портал Informburo.kz. Экс-заместитель генпрокурора РК, по версии следствия, был в курсе того, что Тохтар ТУЛЕШОВ планирует произвести захват казахстанской власти. После достижения переворота пивной барон обещал ему высокую должность в Верховном суде и прокуратуре. Бактыбаев, конечно же, попался на удочку. Члена Конституционного Совета РК задержали в начале июня текущего года. Вместе с ним по подозрению в совершении аналогичных преступлений были задержаны ещё несколько высокопоставленных чиновников. Напомним, уголовное дело в отношении Тохтара ТУЛЕШОВА и других лиц поступило в суд 29 августа. Судебный процесс начался 14 сентября. Объем уголовного дела составляет 300 томов. По уголовному делу проходят 17 потерпевших, 12 представителей потерпевших и около ста свидетелей. Тохтара ТУЛЕШОВА обвиняют в создании ОПГ и руководстве ею, похищении, разбое, убийстве, пропаганде и публикации призывов к захвату власти. Стоит отметить, что ранее КНБ РК сообщили, что Тохтар ТУЛЕШОВ долгое время общался и оказывал финансовую поддержку лидерам транснационального преступного сообщества, известного за рубежом как "Братский круг".