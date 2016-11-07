Причину суицида выясняет полиция, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта progorod76.ru Иллюстративное фото с сайта progorod76.ru Как стало известно, ученица 11 класса сельской школы поселка Есенсай Акжайыкского района ЗКО свела счеты с жизнью во дворе собственного дома. Девочка 1999 года рождения вчера, 6 ноября, примерно в 9 утра вышла из дома, якобы в туалет, после чего ее нашли повешенной во дворе. Записки школьница не оставила. Как сообщили в полиции, девочка из полной благополучной семьи. Что подтолкнуло подростка на этот страшный шаг, еще предстоит выяснить. С начала учебного года это третий случай подросткового суицида. 20 октября повесилась десятиклассница СОШ №39. 23 сентября в Жанажольском сельском округе Жангалинского района повесился 12-летний школьник.