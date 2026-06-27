Проливные дожди и град прогнозируют синоптики на западе Казахстана 28 июня

Также в регионах ожидается сильный ветер с порывами.

По данным РГП "Казгидромет", 28 июня в Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, град, шквальный ветер с порывами до 23 метров в секунду. Днем +25 градусов, ночью +15.

Дождь с грозой, град и шквальный ветер прогнозируется и в Атырауской области. Температура воздуха днем составим +25 градусов, ночью +18.

В Актюбинской области синоптики также прогнозируют сильный дождь с грозой и градом. Днем ожидается +25 градусов, ночью +17.

До 28 градусов тепла ожидается днем в Мангыстауской области. Также в регионе синоптики прогнозируют сильный дождь, град и ветер с порывами до 28 метров в секунду.